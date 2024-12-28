DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, İmralı'da Öcalan ile görüşüyor - Son Dakika
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DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, İmralı'da Öcalan ile görüşüyor

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Adalet Bakanlığı tarafından verilen onayın ardından DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşüyor.

28.12.2024 11:30
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine izin vermesinin ardından DEM Parti heyeti harekete geçti. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşme İmralı Adası'nda başladı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıklamıştı. Bakan Tunç, İmralı'ya gidecek heyette DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yer alacağını da belirtmişti. Önder, "Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya'dan gideriz" demişti.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, İmralı\'da Öcalan ile görüşüyor

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Son Dakika Güncel DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, İmralı'da Öcalan ile görüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Kuzey efe:
    Türk tarihinin kara günlerinden biri. sözde çözüm süreci sonrası hendek savaşlarından, fetöye hoca efendi dendiği yıllardan , hala ders almıyor ve aynı hataları yapmak için adımlar atılıyor. 159 43 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    bunlara oy verenler sağolsun 0 0
  • poyraz can:
    aynı şeyi chp yapsa chpkk olurdu adı 175 22 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    umarım terörü bitirecek bir süreç olur 112 57 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    olur olur çok beklersin. terör müzakere ile bitmez mücadele ile biter. tarihte bunun birçok örneği var 0 0
    Sezgin Altınbaş:
    ak partilimisin ? 0 0
    Necati Kaya:
    Bekle olur. 0 0
  • Mehmet Yılmaz:
    bir kişi eksik gitmişler herkes biliyor onu 127 18 Yanıtla
    Selami Karagülle:
    Dur ben söyleyim tabiki kılçıdaroğlu 0 0
  • Mustafa Sagdic:
    birde sehit analarina sorun diyen tayfa neredesiniz ?? 93 48 Yanıtla
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