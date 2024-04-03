DEM Partili Bakırhan'ı terleten soru: Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz? - Son Dakika
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DEM Partili Bakırhan'ı terleten soru: Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz?

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Van'da mazbatanın seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'dan alınarak AK Partili adaya verilmesi şehirde protestolara neden olurken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Bir gazetecinin ''Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz?'' sorusuyla gerilen Bakırhan muhabiri ''Ne alakası var şu anki gündemimizle?'' sözleriyle geçiştirdi.

03.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:43
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Van'da DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AK Partili aday Abdulahat Arvas'a verilmesine yönelik karar protestolara neden oldu.

DEM PARTİ'DEN BASIN AÇIKLAMASI

Karara tepki göstererek Van'da protesto gösterileri düzenleyen kalabalık gruplar polis ve askerle karşı karşıya gelirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

BAKIRHAN: NE ALAKASI VAR GÜNDEMİMİZLE?

Bir gazetecinin yönelttiği "Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz?" sorusuyla gerilen Bakırhan muhabiri "Ne alakası var şu anki gündemimizle?" sözleriyle geçiştirdi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Tuncer Bakırhan, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Partili Bakırhan'ı terleten soru: Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz? - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Partili Bakırhan'ı terleten soru: Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz? - Son Dakika
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