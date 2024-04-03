Van'da DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AK Partili aday Abdulahat Arvas'a verilmesine yönelik karar protestolara neden oldu.
Karara tepki göstererek Van'da protesto gösterileri düzenleyen kalabalık gruplar polis ve askerle karşı karşıya gelirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.
Bir gazetecinin yönelttiği "Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz?" sorusuyla gerilen Bakırhan muhabiri "Ne alakası var şu anki gündemimizle?" sözleriyle geçiştirdi.
Son Dakika › Güncel › DEM Partili Bakırhan'ı terleten soru: Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz? - Son Dakika
Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. Ahmet Akın, Mesut Akbıyık ve Hakan Şehirli görevlerine başladı.
Yüksekova ilçesinde DEM Partili Şadiye Kırmızıgül, mazbatasını alarak göreve başladı. Kırmızıgül, halka en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Sinop Belediye Başkanı seçilen Metin Gürbüz, mazbatasını aldı. Gürbüz, göreve başlamak için hazır olduğunu belirtti.
Aydın'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Savaş'ın üst üste 3 seçimi de kaybetmesi ve rakibi Özlem Çerçioğlu'ndan daha az oy alması seçim sonrası tartışmalara neden oldu.
31 Mart'ta yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.
MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı, Alaca'yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunan bir grup, polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
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