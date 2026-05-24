Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz büyürken, CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun, kapıların kilitli olması nedeniyle duvardan atlayarak binaya girmesi dikkat çekti.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GERGİN ANLAR

CHP Genel Merkezi’nin tahliye edileceğine yönelik iddialar parti binası önünde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İstinaf mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği tedbir kararının ardından, tahliye talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği yönündeki söylentiler üzerine Genel Merkez önünde partililer toplandı. Binanın önünde bekleyen parti yöneticileri ve partililer ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen grup arasında arbede yaşandığı öğrenildi.

KAPI KİLİTLİ OLUNCA DUVARI AŞTI

İlerleyen saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi’ne geldi. Ancak grubun içeri alınmadığı belirtildi. Kapıların kilitli olması üzerine CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, otopark girişindeki duvardan atlayarak binaya giriş yaptı.

“ERDOĞAN’I İKTİDARDA TUTMAYA DEVAM EDECEKLER”

Yaşananların ardından açıklama yapan Kayışoğlu, Kılıçdaroğlu destekçilerine sert sözlerle yüklendi. Kayışoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kayyumcuları görünce haklı öfkemiz patladı. Utanmadan buraya gelip polisle girmeye çalışıyorlar. Sebep ne? Tek bir sebebi var, Erdoğan’ı yeniden o koltuğa oturtacaklar. 86 milyonun sefaletini, açlığını, yoksulluğunu düşünmeden bir milletvekili koltuğu kapmak için Erdoğan’ı iktidarda tutmaya devam edecekler. Biz buna direneceğiz."