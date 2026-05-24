Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı

24.05.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Merkezi'nde kilitli olan kapının üzerinden atlayarak giriş yapmak zorunda kalan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kılıçdaroğlu destekçilerine ağır sözlerle yüklendi.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz büyürken, CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun, kapıların kilitli olması nedeniyle duvardan atlayarak binaya girmesi dikkat çekti.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GERGİN ANLAR

CHP Genel Merkezi’nin tahliye edileceğine yönelik iddialar parti binası önünde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İstinaf mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği tedbir kararının ardından, tahliye talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği yönündeki söylentiler üzerine Genel Merkez önünde partililer toplandı. Binanın önünde bekleyen parti yöneticileri ve partililer ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen grup arasında arbede yaşandığı öğrenildi.

KAPI KİLİTLİ OLUNCA DUVARI AŞTI

İlerleyen saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve bazı milletvekilleri CHP Genel Merkezi’ne geldi. Ancak grubun içeri alınmadığı belirtildi. Kapıların kilitli olması üzerine CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, otopark girişindeki duvardan atlayarak binaya giriş yaptı.

“ERDOĞAN’I İKTİDARDA TUTMAYA DEVAM EDECEKLER”

Yaşananların ardından açıklama yapan Kayışoğlu, Kılıçdaroğlu destekçilerine sert sözlerle yüklendi. Kayışoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kayyumcuları görünce haklı öfkemiz patladı. Utanmadan buraya gelip polisle girmeye çalışıyorlar. Sebep ne? Tek bir sebebi var, Erdoğan’ı yeniden o koltuğa oturtacaklar. 86 milyonun sefaletini, açlığını, yoksulluğunu düşünmeden bir milletvekili koltuğu kapmak için Erdoğan’ı iktidarda tutmaya devam edecekler. Biz buna direneceğiz."

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama... Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:01:45. #7.13#
SON DAKİKA: Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.