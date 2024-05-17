Denizli'de belediyenin işlettiği tesislerde alkol satışına onay - Son Dakika
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Denizli'de belediyenin işlettiği tesislerde alkol satışına onay

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31 Mart seçimlerinden AK Parti'den CHP'ye Denizli Büyükşehir Belediyesi belediyenin işlettiği kafe ve restoranlarda alkol satışı yapılmasına karar verdi. CHP grubunun verdiği önerge belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

17.05.2024 13:16  Güncelleme: 13:28
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP yönetimine geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce dikkat çeken bir karar alındı. CHP'li yönetim, AK Parti döneminde belediyenin tesislerinde satışı yapılmayan alkollü içeceklerin satışına başlanması için harekete geçti.

TEKLİF HAZIRLANDI

Bu kapsamda belediyenin işlettiği kafe ve restoranlarda alkol satışı yapılmasına ilişkin bir teklif hazırlandı. Teklifte şu ifadelere yer verildi; "Belediyemiz şirketi BELTAŞ tarafından işletilen Mehmetçik Mahallesi Çamlık Bulvarı No:49 Pamukkale/DENİZLİ (Beyaz Kafe ve bahçesi), Kınıklı Mahallesi Mevlana Caddesi No:37 Pamukkale/DENİZLİ (Sosyal Tesis ve bahçesi), Kınıklı Mahallesi Çamlık Bulvarı No:77 Pamukkale/DENİZLİ (Hayat Kafe ve bahçesi), Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi No:33/1 Merkezefendi/DENİZLİ (Butik Kafe ve bahçesi), Gerzele Mahallesi Değirmenönü Caddesi No:77 Merkezefendi/DENİZLİ (Değirmen Kafe ve bahçesi) adreslerinin "içkili yer bölgesi" tespit edilmesi hususunda karar alınmak üzere konunun Meclis gündemine alınmasını arz ederim."

BELEDİYE MECLİSİNDE OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

CHP grubunun verdiği söz konusu teklif, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle belediye tesislerinde alkol satışı başlamış oldu.

Denizli'de belediyenin işlettiği tesislerde alkol satışına onay verildi

AK Parti, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de belediyenin işlettiği tesislerde alkol satışına onay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Ateş: Ne güzel işte hırsızlık yolsuzluk adaletsizlik garibani ekmeğe muhtaç edip devletin neyi varsa neyi yoksa herseyi yandaşa aktarmasini izlemek ayık kafayla zor oluyordu. 3 0 Yanıtla
    Selim Kayisi: Alkolü bana zorla içirmeyecekler ise başkasının içmiş olduğu alkol ile ilgilenmiyorum. Herkes kendi günahını çeker. Ben yaratan değilim, Allah affetsin onları. içip içip bana sataşırsa cevabını zaten alacaktır benden. 0 0
  • Veli yalçın: Dansöz de isteriz 1 1 Yanıtla
  • EBRAR AKYÜZ: klasik chp alkol heykel 0 2 Yanıtla
  • bruno Sen: Çay ve kahveye de P indirim yapildi … 0 0 Yanıtla
  • Armi Larasen: Ne diyeceğimiz şaşırdık Birine oy versek belediyeleri saray yakuzi Diğerine oy versek belediye icki vb. En iyisi boş kulanayım dur bakalım bundan sonra ne olacak izliyoruz 0 0 Yanıtla

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