Denizli Pamukkale'de skuter kazasında yaralanan Rıdvan Coşkun, 12 gün sonra öldü. - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de skuter kazasında yaralanan Rıdvan Coşkun, 12 gün sonra öldü.

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Denizli Pamukkale\'de skuter kazasında yaralanan Rıdvan Coşkun, 12 gün sonra öldü.
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Denizli Pamukkale'de yaya ve bisiklet geçişine kapalı yolda skuteriyle yağmur giderine düşen 20 yaşındaki Rıdvan Coşkun, 12 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Coşkun'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yaya ve bisiklet geçişine kapalı olan yolda kullandığı skuter ile yağmur giderine düşüp yaralanan Rıdvan Coşkun (20), kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Ekim akşam saatlerinde meydana geldi. Çamlık Mahallesi yönüne giden Rıdvan Coşkun, kullandığı skuter ile yaya ve bisiklet geçişinin yasak olduğu Ali Aygören Bulvarı'na girdi. Bu sırada kontrolü kaybeden Coşkun, yol kenarındaki yağmur giderine düştü. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Coşkun, çağırılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 gündür yoğun bakımda tedavi gören Rıdvan Coşkun, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan otopsi sonrası Coşkun'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Pamukkale3. SayfaDenizliKayhanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Pamukkale'de skuter kazasında yaralanan Rıdvan Coşkun, 12 gün sonra öldü. - Son Dakika
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