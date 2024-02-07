Depremde resmen haritadan silindi! 6 bin kişilik mahallede yalnızca 3 kişi kaldı - Son Dakika
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Depremde resmen haritadan silindi! 6 bin kişilik mahallede yalnızca 3 kişi kaldı

6 Şubat depremlerinin en fazla yıkımı yaşattığı Hatay'da binlerce enkaz kaldırılırken, mahalleler de adeta çorak bir araziye döndü. 6 bin kişinin yaşadığı Elektrik Mahallesi'nde depremden önce 900 bina bulunurken şimdi yalnızca 7 tane kalmış durumda. 1068 vatandaşımızın hayatını kaybettiği mahalleden 1 yıl içinde göç edenlerin sayısı da bir hayli fazla ki geriye yalnızca mahallede yaşayan 3 kişi kalmış durumda.

07.02.2024 07:37  Güncelleme: 07:50
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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, depremin yıl dönümünde yaralar hala sarılmaya çalışılıyor.

MAHALLELER ÇORAK ARAZİYE DÖNDÜ

Depremlerin en fazla yıkımı yaşattığı Hatay'da binlerce enkaz kaldırılırken, mahalleler de çorak birer araziye dönmüş durumda.

Depremde haritadan silinen mahalle! 6 bin kişilik mahallede yalnızca 3 kişi kaldı

900 BİNADAN YALNIZCA 7 TANE KALDI

6 Şubat depremleri sonrası haritadan silinen bir mahalle de Hatay'ın Elektrik Mahallesi. Adı yalnızca resmi evraklarda kalan bir yerleşim yeri olarak göze çarpan mahallede depremden önce 900 bina bulunurken sonrasında yalnızca 7 tane kaldı.

1068 MAHALLELİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

6 bin kişinin yaşadığı Elektrik Mahallesi'nde 1068 kişi deprem sırasında hayatını kaybederken, onlarca vatandaşın yerleşim yerini terk etmesi sonrasında mahallede yalnızca 3 kişi kaldı.

Depremde haritadan silinen mahalle! 6 bin kişilik mahallede yalnızca 3 kişi kaldı

"BURAYA GELDİKÇE PSİKOLOJİM BOZULUYOR"

Yıkılan evinin temelinde dolaşan İsmail Tat, gazeteci İsmail Saymaz'ın uzattığı mikrofona "Buraya geldikçe psikolojim bozuluyor. Ne zaman gelsem her şeyimi kaybettiğimi anlıyorum. Ne yaşamaktan zevk alabiliyorum, ne yediğimden ne de içtiğimden. Resmen yıkılmışız. Kimsesiziz" dedi.

Depremde resmen haritadan silindi! 6 bin kişilik mahallede yalnızca 3 kişi kaldı

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    Yorumlar (1)

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6 Şubat Depremi, Hatay, Güncel, Son Dakika

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