Depremde resmen haritadan silindi! 6 bin kişilik mahallede yalnızca 3 kişi kaldı

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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, depremin yıl dönümünde yaralar hala sarılmaya çalışılıyor.

MAHALLELER ÇORAK ARAZİYE DÖNDÜ

Depremlerin en fazla yıkımı yaşattığı Hatay'da binlerce enkaz kaldırılırken, mahalleler de çorak birer araziye dönmüş durumda.

900 BİNADAN YALNIZCA 7 TANE KALDI

6 Şubat depremleri sonrası haritadan silinen bir mahalle de Hatay'ın Elektrik Mahallesi. Adı yalnızca resmi evraklarda kalan bir yerleşim yeri olarak göze çarpan mahallede depremden önce 900 bina bulunurken sonrasında yalnızca 7 tane kaldı.

1068 MAHALLELİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

6 bin kişinin yaşadığı Elektrik Mahallesi'nde 1068 kişi deprem sırasında hayatını kaybederken, onlarca vatandaşın yerleşim yerini terk etmesi sonrasında mahallede yalnızca 3 kişi kaldı.

"BURAYA GELDİKÇE PSİKOLOJİM BOZULUYOR"

Yıkılan evinin temelinde dolaşan İsmail Tat, gazeteci İsmail Saymaz'ın uzattığı mikrofona "Buraya geldikçe psikolojim bozuluyor. Ne zaman gelsem her şeyimi kaybettiğimi anlıyorum. Ne yaşamaktan zevk alabiliyorum, ne yediğimden ne de içtiğimden. Resmen yıkılmışız. Kimsesiziz" dedi.