Dervişoğlu, 9'uncu kuruluş yıl dönümünde İYİ Parti'yi 'siyasi hakikat' olarak niteledi - Son Dakika
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Dervişoğlu, 9'uncu kuruluş yıl dönümünde İYİ Parti'yi 'siyasi hakikat' olarak niteledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da partisinin 9'uncu kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda İYİ Parti'yi 'sıradan bir parti değil, siyasi bir hakikat' diye niteledi. Dervişoğlu, partisinin milletin kalbinde ve hizmetinde olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti sıradan bir parti değil, siyasetin kalbinde Türk milletinin üzerine güneş gibi doğan siyasi bir hakikattir." dedi.

Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde partisinin 9'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada konuşan Dervişoğlu, 9 yıl önce bir avuç insanın ellerinde bir fikir, yüreklerinde bir inançla yola çıktığını, bugün milletin kalbinde ve hizmetinde olduğunu söyledi.

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Dervişoğlu, 25 Ekim 2017'nin, siyasetin iki kutba sıkıştığı, toplumsal ayrışmaların derinleştiği dönemde alternatif milliyetçi, demokrat, kalkınmacı merkez siyaset arayışının kurumsal ifadesi olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti'nin milliyetçilik ile demokrasiyi, devlet geleneği ile hür vatandaş fikrini, milli kimlik ile çoğulcu toplumsal yapıyı aynı zeminde buluşturma iddiasını üstlendiğini ifade eden Dervişoğlu, "İYİ Parti sıradan bir parti değil, siyasetin kalbinde Türk milletinin üzerine güneş gibi doğan siyasi bir hakikattir." dedi.

Dervişoğlu, partisinin "Milleti yaşat ki, devlet yaşasın" düsturuyla çalıştığını, hukukun, hürriyetin, Cumhuriyet'in ve Türk milletinin tarafında olduklarını vurguladı.

Bir siyasi hareketi parti yapanın, zor zamanda nerede durduğu ve kime rağmen neyi savunduğu olduğuna işaret eden Dervişoğlu, "Bizim 9 yıllık hikayemiz de budur. 'Rağmenlerin' içinden geldik. 'Bu parti kurulamaz' dediler, kurduk. 'Yaşayamaz' dediler, yaşattık. 'Meclis'e giremez' dediler, iki dönemdir TBMM'nin en onurlu grubu olarak mücadele veriyor. Bununla da yetinmediler. 'Bunlar artık ayakta kalamaz' dediler, işte buradayız." diye konuştu.

"Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız"

Milliyetçiliği, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve kalkınmayı birbirinden ayırmadıklarının altını çizen Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin vazifesinin, kendi içine kapanan bir cemaat olmak değil, büyük Türk milletini bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, "Ayrıştırmayacağız, buluşturacağız. Kovmayacağız, kavuşturacağız. Çünkü meselemiz bir siyasi mahallenin en büyük partisi olmak değildir. Biz, Türkiye'yi yönetmeye talibiz, Türk milletinin tamamının gönlüne ve vicdanına talibiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların korkmadan büyüyeceği, gençlerin umutla yaşlanacağı, istiklali tam, iradesi sağlam, istikbale yürüyen bir Türkiye istediklerini dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun için vazifemiz açıktır. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Türk vatanını böldürmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Ama yalnız 'hayır' demekle de yetinmeyeceğiz. Meclisi yeniden millet iradesinin merkezi yapacağız. Adaleti yeniden herkes için tesis edeceğiz. Üretimi, refahı ve bereketi yeniden bu memleketin gündemi yapacağız. Devlet ile millet arasındaki akdi yeniden tahkim edeceğiz. Meclis'te, meydanda, sandıkta, müdafaa-i hukuk, müdafaa-i millet, müdafaa-i Cumhuriyet diyeceğiz."

Kaynak: AA
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