Türkiye, Filistin Devleti ile Kolluk Eğitimi Anlaşmasını Onaylamaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye, Filistin Devleti ile Kolluk Eğitimi Anlaşmasını Onaylamaya Hazırlanıyor

Milletvekili Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Filistin davasında her zaman birlik olduğunu belirtti. Ekmen, uluslararası kuruluşların tarihsel utancın parçası olduğunu ve tedbirlerin geç alındığını ifade etti. Ayrıca, İsrail basınında yer alan haberlerin tamamının yalan olduğunu iddia etti ve Genel Kurulu bilgilendirmesini talep etti.

14.05.2024 14:37
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"Filistin Devleti ile Devletimiz arasında kolluk eğitiminin mutabakat zaptına dair bir uluslararası anlaşmayı muhtemelen oybirliğiyle onaylamak üzereyiz" diyen Ekmen, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün partileri, bütün siyasal temsili ile Filistin davasında her zaman yekvücut olmuştur ve bunu yayınladığı ortak bildirilerle, bu kürsüde gündeme getirdiği eleştirilerle ve savunularla her zaman ispat etmiştir." dedi. "Filistin davasının bir şehidi de bu kürsüde hayatını kaybetmiştir." diyen Ekmen,"Hasan Bitmez'in içi yanarak büyük bir hararetle anlatmaya çalıştığı gerçeği zaman içerisinde yaşadık." diyerek kendisine bir kez daha rahmet diledi.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR TARİHSEL UTANCIN PARÇASI OLDU"

8 aydır uluslararası sistemin gözünün önünde bir soykırım suçunun çok farklı merhaleleri yaşanarak devam ettiğini belirten Ekmen, bu süreçte uluslararası sistemin çöktüğünü ifade etti. Milletvekili Ekmen, "acı olan sadece Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği değil, İslam ülkelerini temsil ettiğini iddia eden uluslararası kuruluşlar da bu tarihsel utancın bir parçası olmuştur" dedi. Ekmen, çöken sisteme rağmen dünyanın her tarafından; din, dil, ırk fark etmeksizin meydanları dolduran milyonlarca insan, en son Eurovision şarkı finalinde de görüldüğü üzere, ayağa kalkarak küresel vicdanın sesi olmuştur dedi.

"TEDBİRLER ÇOK GEÇ ALINDI"

"Bugüne kadar İsrail'in açık soykırımı karşısında gerekli tedbirler alınmadığı gibi alınan tedbirler de çok geç alınmıştır." diyen Ekmen, kamuoyuna yansıyan bunca duyarlılığa rağmen uzun bir müddet İsrail'le ticaret yapılmadığının iddia edildiğini ifade etti. Daha sonra Filistin için İsrail üzerinden ticaret yapıldığının savunulduğunu belirten Ekmen, ardından baskılara direnemeyip 54 maddelik kısıtlama getirildiğine dikkat çekti.

"HABERLERİN TÜMÜNÜN YALAN OLDUĞUNU İDDİA ETMEK ZOR"

Milletvekili Ekmen, "İsrail basınında yer alan sayısız haber, kaynağı Reuters'e dayandırılarak; Türkiye'nin İsrail'le bu kısıtlamayı özellikle inşaat kalemlerinde gevşettiğine dair iddialar içermektedir."dedi. Ticaret Bakanlığı bu iddiaları reddetmiş olmakla birlikte, bu kadar çok kaynaktan aynı anda çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğu hususunu iddia etmenin zor olacağını belirten Ekmen, iddialardan birinin özellikle Azerbaycan petrolünün Ceyhan'dan Hayfa'ya nakledilerek Refah Harekâtı'na petrol desteği sağladığı şeklinde olduğunu ifade etti. Ekmen, "Sayın Ömer Bolat'ın özellikle Azerbaycan petrolünün Ceyhan'dan Hayfa'ya nakledilerek Refah Harekatı'nda bir petrol desteğinin verilmesi dâhil iddialar hususunda Genel Kurulu bilgilendirmesini talep ediyorum" dedi.

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Son Dakika Güncel Türkiye, Filistin Devleti ile Kolluk Eğitimi Anlaşmasını Onaylamaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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