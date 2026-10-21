Devlet siteleri dahil çok sayıda site PHP açıkları nedeniyle erişime kapatıldı - Son Dakika
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Devlet siteleri dahil çok sayıda site PHP açıkları nedeniyle erişime kapatıldı

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PHP'deki kritik güvenlik açıklarına dair haberler sonrası hükümet siteleri dahil çok sayıda internet sitesine kısmen veya tamamen erişim askıya alındı. FBI ve NSA iki kritik açık konusunda uyarırken Japonya, Finlandiya ve Hollanda'da bazı devlet siteleri geçici olarak kapatıldı.

Bir programlama dili olan PHP'deki "ciddi güvenlik açıklarına" ilişkin haberlerin ardından dünya çapında hükümet siteleri de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesine tedbir amacıyla erişim kısmen ya da tamamen askıya alındı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ağustos ayında güvenlik şirketi Calif'in yapay zeka yardımıyla PHP'de tespit ettiği güvenlik açığı, dün basına sızdırıldı. Söz konusu haberlerin ardından birçok kurum ve kuruluş bu güvenlik açığına dair uyarılar yayımladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, internet sitelerini ve uygulamaları destekleyen ve yaygın olarak kullanılan bir programlama dili olan PHP'de iki kritik güvenlik açığının tespit edildiği konusunda uyarıda bulundu.

FBI'ın siber suçlar birimi, güvenlik açıklarının kötü niyetli kişilerin PHP programlama dilinde uzaktan kod çalıştırmasına olanak tanıyabileceğini ve bunun da hassas verilerin ve ağların güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.

FBI açıklamasında, dünyadaki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'ini destekleyen bir dil olan PHP'deki güvenlik açığına dair internet sitelerini hemen güncelleyemeyen kurum, kuruluş ve kişilere sitelerini çevrim dışı hale getirmelerini tavsiye etti.

Dünya çapında tedbir girişimleri

Kyodo News'in haberine göre, güvenlik açıklarının ortaya çıkmasının ardından Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, önlem olarak ülke genelindeki uzun süreli bakım hizmeti sağlayıcılarının iletişim bilgilerini içeren bilgi paylaşım sistemine ait bir internet sitesini geçici olarak askıya aldı.

Danimarka, Norveç ve Finlandiya, PHP'de "ciddi güvenlik açıklarının" tespit edilmesinin ardından sistem kullanıcılarına uyarıda bulundu.

Danimarka Siber Güvenlik ve Dayanıklılık Kurumu, sistem sahiplerine en kısa sürede güncelleme yapmaları çağrısında bulundu. Güncellemenin mümkün olmadığı durumlarda ise sistemleri geçici olarak çevrim dışı bırakmaları tavsiye edildi.

Norveç Ulusal Güvenlik Kurumunca yayımlanan uyarı metninde, PHP'deki "güvenlik açıklarının" yetkisiz kişilerin parola veya giriş işlemine gerek duymadan etkilenen tüm sistemlerin "kontrolünü" ele geçirebileceği belirtildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Norveç Dijitalleşme Müdürlüğü ve Norveç eğitim ve araştırma sektöründe güvenli giriş ve veri paylaşımı için kullanılan Feide gibi sitelerin devre dışı kaldığı bilgisini paylaştı.

Finlandiya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, uyarı yayımlayarak, bazı devlet sitelerinin öncelikli güvenlik tedbiri kapsamında devre dışı bırakıldığını belirtti. Finlandiya medyası, Helsinki Kitap Fuarı ve Finlandiya Film Vakfı gibi farklı internet sitelerinde de kesintilerin yaşandığını kaydetti.???????

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, vatandaşların devlet hizmetlerine erişmek için kullandığı DigiD ve MijnOverheid gibi sitelerin geçici olarak erişime kapatıldığını açıkladı.??????? Bu programlama dilinin güvenliğini sağlamak için çalışan geliştiricilerin yer aldığı PHP Vakfı, düzeltmeler ve sistemlerin nasıl güncelleneceğine dair talimatları yayımladığını açıkladı.

Yapay zeka şirketi OpenAI, konuya ilişkin paylaştığı bir blog yazısında, şirketin son iki ay boyunca PHP'deki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla araştırmacılar ve diğer birçok uzmandan oluşan bir gruba öncülük ettiğini kaydetti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, uyarıda bulunarak bu dili kullanan internet sitelerinin açığı düzeltmeye yönelik güncellemeleri yapması çağrısında bulundu.

Siber istihbarat kurumu Avustralya Sinyal Direktörlüğü (ASD), kuruluşları ve kişileri bu konuda geliştirilecek güncellemeleri ve yamaları uygulamaya hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
FinlandiyaTeknolojiHollandaGüvenlikJaponyaHükümetGüncelSon Dakika

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