Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı

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Devlet üniversitelerinde bir dönem sona erdi. Öğrencilerin akşam saatlerinde eğitim almasına olanak sağlayan 2. öğretim programları tamamen kapatıldı.

SIRADA VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VAR

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi. Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

80 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞMİŞTİ

Öte yandan; geçen sene ikinci öğretim programlarına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.