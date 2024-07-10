Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı

Geniş Video İzle

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki 2. öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda da kontenjan düşürme yoluna gidildi.

10.07.2024 12:10  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet üniversitelerinde bir dönem sona erdi. Öğrencilerin akşam saatlerinde eğitim almasına olanak sağlayan 2. öğretim programları tamamen kapatıldı.

SIRADA VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VAR

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi. Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda kontenjanları azaltma kararı da alındı.

80 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞMİŞTİ

Öte yandan; geçen sene ikinci öğretim programlarına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu yıl YKS kontenjanlarında da yaklaşık bu kadar düşüş olacağı anlamına geliyor.

Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sedat Bezmen: Normal üniler de kapatılsın bence nasıl olsa gençler iş bulamadığına göre okumanın da bir anlamı yok.. 71 7 Yanıtla
    Murat Çolak: Aynen bu üniversite fazlalığı yüzünden ara eleman yetişmiyor herhangi bir usta malzemenin 2 katı işçilik ister durumdayız zaten memur alımı da iyice azaldı 30 3
  • sedat ümit sarı: kalite yerlerdeydi zaten. 31 1 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: Yerinde bir karar. İlla ki herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. Okuyanlar da artık atanamayacaklarını biliyorlar 30 1 Yanıtla
  • Feti Özay: tüm liseler teknik liseye dönüştürülsün Almanya ve japonyadaki gibi heres branşında yükselsin.. 24 1 Yanıtla
  • hakan öztürk: Su tesisatçısı su saatinin giriş vanasını değişimi için 1750 tl istedi boşuna okumanın anlamı yok su tesisatçı olun gençler ?? 22 0 Yanıtla
    ali öztürk: ustalar bu paraları isterse yakın zamanda herkez her işini hemdisi görmeye başlayacaktır. kimse usta çağırmaz. ben evime 1 kere usta çağırdım bugune kadar oda klozet değişimi içindi 0 0
  • İsmail Yılmaz: Çok şükür. Hep para tuzağı. 20 0 Yanıtla
  • recep özoğul: Ben de ikinci ogretim okumuştum. Ama yerinde bir karar. 14 1 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Sanayıde daha çok kazanırsın beyaz yakalılardan 13 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
12:09 Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 14:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement