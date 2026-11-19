Suriye'nin Deyrizor ilindeki gaz hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Deyrizor Acil Müdahale ve Afet Yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Deyrizor ile Haseke ili arasındaki "Hırfai Yolu" üzerinde bulunan Ruyşid beldesindeki gaz hattında patlama meydana geldi.

Patlama sahasını güvence altına almak için bölgeye ekipler sevk edilirken, Suriye Enerji Bakanlığına bağlı uzman ekipleri de gaz sızıntısını önlemek amacıyla emniyet vanalarını kapattı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'nin Haseke ilinde bulunan Cebse Doğal Gaz Boru Hattı'na 15 Ekim'de saldırı düzenlenmişti.