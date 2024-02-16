Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İliç'teki siyanür havuzunda kuşlar ölüyor" iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İliç'teki siyanür havuzunda kuşlar ölüyor" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İliç\'teki siyanür havuzunda kuşlar ölüyor" iddiasını yalanladı

Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.

16.02.2024 15:52  Güncelleme: 15:56
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Erzincan'daki maden faciasının 3. gününde Anagold şirketine ait siyanür havzasında çok sayıda ölü kuş görüntülendiği iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise bu iddialara ilişkin bir açıklama yayınladı ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ CİSİMLER KUM ÇUVALLARI"

Görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğu ve siyanüre bağlı hiçbir canlının ölmediği belirtildi. Görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğu açıklandı. "Erzincan'daki altın madeni faciasında su içmek için inen kuşların öldüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"KUŞLARIN ÖLDÜĞÜ GÖZLEMLENDİ" İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Basın yayın organlarından servis edilen ve sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "Erzincan'da altın madeni faciasının yaşandığı sahaya su içmek için inen kuşların öldüğü gözlemlendi" iddiası doğru değildir.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ ALAN SİYANÜRSÜZ BÖLGE"

Bahse konu görüntülerdeki cisimlerin, jeotekstil adı verilen malzemeyi sabit tutmak amacıyla kullanılan kum çuvalları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca görüntülerdeki alanın siyanürsüz bölge olduğu, siyanüre bağlı herhangi bir canlının yaşamını yitirmediği belirlenmiştir. Kamuoyunda infial oluşturmak amacıyla paylaşılan iddialara itibar etmeyiniz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'İliç'teki siyanür havuzunda kuşlar ölüyor' iddiasını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'İliç'teki siyanür havuzunda kuşlar ölüyor' iddiasını yalanladı

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'İliç'teki siyanür havuzunda kuşlar ölüyor' iddiasını yalanladı - Son Dakika

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