Diaoyu Dao karasularında Çin Sahil Güvenliği filosu pazartesi devriye yürüttü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Sahil Güvenliği filosu, pazartesi günü Diaoyu Dao ve bağlı adaların karasularında devriye görevi yürüttü. Yapılan açıklamada, bu görevin Çin'in haklarını yasalara uygun biçimde korumayı amaçladığı belirtildi.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao adası ve bağlı adaların karasularında devriye görevine çıktı.
Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü gerçekleştirilen devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua
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