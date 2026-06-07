Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu karar kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi amacıyla gerekli bildirimlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildiği öğrenildi. Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sanal medya platformu tarafından uygulanması beklenirken, Bakanlığın süreci yakından takip ettiği bildirildi.