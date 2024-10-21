Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası açıklamalarda bulundu. Fidan ''İstihbarat kaynaklarımız gelişmeyi doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek'' ifadelerini kullandı.

21.10.2024 11:58
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı Ankara'da konuk etti. Görüşmenin sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili de açıklamada bulundu.

"ÖLÜMÜ BİZDE REHAVET YAPMAZ"

Bakan Fidan "FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek.

"İHANET DOLU BU YOLDAN VAZGEÇİN"

Bu örgüt kutsal değerler adına gençlerimizi safına katmış, bu gençlerimizi milletine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Kendilerini ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyoruz. Bu yolun sonu onlar için iyi değil. Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım."

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen

ADALET BAKANI TUNÇ: MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen\'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

Hakan Fidan, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Süleyman Işık:
    fazla değil 11 sene önce ölseydi yas ilan edip,gözyaşı dökeceklerdi.. 282 53 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Atatürk yüz yıl önceden bugünleri yazmış inanılmaz bir deha . Gençliğe Hitabe de her şey yazıyor . İnanılmaz ileri görüşlü bir deha . 144 107 Yanıtla
  • fatih acar:
    Ateşi bol bol olsun, buradan destek olanlara da sözüm yanına gideceksiniz. 177 21 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    İstihbaratmı çok güldüm akp hepsi adamla bağlantıl İstihbarata gerek yok 132 39 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kamera arkasında yas tutun 124 38 Yanıtla
  • Mehmet Simsek:
    ateşi bol olsun 92 16 Yanıtla
  • Harun Buyun:
    Utanmasalar Şimdi derler biz öldürdük. 85 20 Yanıtla
  • Doğu Bulut:
    bu şimdi öldü ya cenazesi de kaldırılır sonra bir estetikte Türkiye'ye gelmesin 44 12 Yanıtla
  • mert çelik:
    bu cokdan ölmusturde amerıka gızlemıstır 34 11 Yanıtla
  • astragan:
    3 nesil zarar gördü ve hala zararı devam ediyor. sonuçta kimler zarar gördü, ateist ve din düşmanları mı? 40 3 Yanıtla
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