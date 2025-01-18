Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız

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Icardi bir kez daha baba mı oluyor?

İsrail'in onaylamasının ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yarın 09.30'dan itibaren yürürlüğe girecek.

FİDAN: ATEŞKES GÜNDEMİMİZDEYDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Fidan, Gazze için sağlanan ateşkes mutabakatının da görüşmede gündemlerinde olduğunu söyledi.

"ATEŞKES SAĞLANMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Bakan Fidan, "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı bir basın mensubunun Gazze'de ateşkesle ilgili sorusuna ise Fidan, şu yanıtı verdi:

"15 aydır devam eden katliamınve yıkımın durması bizim için fevkalade önemli. Sivilve çocuk kayıplarının her gün vuku bulması tabi ki insanlık vicdanını yaralamakla kalmıyor, uluslararası sistemin ne kadar değeri varsa hepsinin de yerle bir olmasına sebep oluyor.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Umuyoruz bundan sonra bu ateşkes devam eder. İnsani yardımların kesintisiz Gazze'nin her tarafına ulaştırılmasına izin verilir. Filistinlilerin evlerine dönmeleri önemlidir. Kış şartlarındayız. Şu anda zor durumda kalan 2 milyon insan var. Bu konuda Türkiye tabi ki elinden geleni yapacak.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ZOR VE UZUN BİR ADIM"

İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur. Umuyorum bundan sonra iki devletli çözümü hayata geçirip, bölgede normalleşmeyi sağlarız. Özellikle iki devletli çözüm zor ve uzun bir adım. Bazılarının istemediği bir adım. Bu olmadan bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı da herkesin malumu. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."