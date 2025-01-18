Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız - Son Dakika
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Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinin ardından basın toplantısında Gazze'de sağlanan ateşkes ile ilgili konuştu. Fidan, "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasının takipçisi olacağız." dedi.

18.01.2025 12:51  Güncelleme: 13:16
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İsrail'in onaylamasının ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yarın 09.30'dan itibaren yürürlüğe girecek.

FİDAN: ATEŞKES GÜNDEMİMİZDEYDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Fidan, Gazze için sağlanan ateşkes mutabakatının da görüşmede gündemlerinde olduğunu söyledi.

"ATEŞKES SAĞLANMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Bakan Fidan, "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı bir basın mensubunun Gazze'de ateşkesle ilgili sorusuna ise Fidan, şu yanıtı verdi:

"15 aydır devam eden katliamınve yıkımın durması bizim için fevkalade önemli. Sivilve çocuk kayıplarının her gün vuku bulması tabi ki insanlık vicdanını yaralamakla kalmıyor, uluslararası sistemin ne kadar değeri varsa hepsinin de yerle bir olmasına sebep oluyor.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Umuyoruz bundan sonra bu ateşkes devam eder. İnsani yardımların kesintisiz Gazze'nin her tarafına ulaştırılmasına izin verilir. Filistinlilerin evlerine dönmeleri önemlidir. Kış şartlarındayız. Şu anda zor durumda kalan 2 milyon insan var. Bu konuda Türkiye tabi ki elinden geleni yapacak.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ZOR VE UZUN BİR ADIM"

İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur. Umuyorum bundan sonra iki devletli çözümü hayata geçirip, bölgede normalleşmeyi sağlarız. Özellikle iki devletli çözüm zor ve uzun bir adım. Bazılarının istemediği bir adım. Bu olmadan bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı da herkesin malumu. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız

Hakan Fidan, Güncel, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Siz hiç birşey Yapmadınız 8 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanki dünyayı kurtardınız 7 2 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    bi toplum kendi hükümetine gram güvenmezmi? GÜVENMİYORUZ insanların aklıyla dalga geçmekten vazgeçin, tüm samimiyetinizi yitirdiniz insanları sefalete mahkum ettiniz 5 2 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Ates.ederkende takip.ediyodunuz edin bakalim A haberde Baskan yapti ateskesi onun sayesinde oldu diye son dk veriyo 4 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sanki bı faydanız oldu aw İsrail toprak kazandı herkez izliyor 4 2 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Ancak cek cek cak cak. Israilde sizi dinledi,veya dinler. Çok komiksiniz. 4 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    seni ulkendeki pazarci bile dinlemezken bu beyanin kime yaa komedi resmen 4 2 Yanıtla
  • Mustafa null:
    Siyaset böyle yapılıyor. Hadi savaş dese burda yorum yazanlar kaçacak delik arar. Dünya üzerinde İtraile düşmanlığını en çok dile getiren, mazlumun yanında duran Tek Türkiye'm. Ama düşmanı dışarıda armaya gerek yok. Birsuru klavye delikanlısı var burda kjn kusan. 1 1 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    müslümanlara faydası olmayan boş bir şahıs 1 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Hep takip isiniz 1 0 Yanıtla
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