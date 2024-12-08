Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, "Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

08.12.2024 13:04
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Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de başlattığı halk hareketinde, muhaliflerin bu sabah coşkun halk kitleleri eşliğinde Şam'ın kontrolünü ele almasıyla Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı sona erdi. Tarihi gelişmeye ilişkin Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor. Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli. Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ VE PKK'NIN BU SÜREÇTE BİR KAZANIM SAĞLAMAMASI İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ"

Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti: "Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.

Suriye'nin istikrarı için çok uzun zamandır çaba gösteriyoruz. Bunlar zorlu ve yoğun çalışılması gereken zamanlar. Bölgesel ülkelerin yeni Suriye'yi zorluk çıkarmayan bir yapı olarak görmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SON BİRKAÇ AYDIR ESED'E ULAŞMAYA ÇALIŞTI"

Sayın Cumhurbaşkanımız son birkaç aydır Esed'e ulaşmaya çalıştı ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Biz Suriye'deki sorunları yakından biliyoruz. Rejim yavaş yavaş çöküyordu, biz de bunu görüyorduk. Onlarla herhangi bir temasımız olmadı.

"TÜRKİYE YENİ YÖNETİM İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK"

Astana sürecinin savaşı dondurmasından bu yana rejimin son derece değerli bir zamanı vardı problemlerle baş edebilmek için. Ancak 2016'dan bu yana yüksek bir gerilimle süreci yönettiler. Mevcut problemleri çözmek için adım atmadılar. Bu aslında bir mermi bile atılmadan Halep'in neden düştüğünü açıklıyor. Türkiye, komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elinden geleni yapacak. Yeni yönetim ile işbirliği yapılacak.

Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir
Beşşar Esad

"PKK UZANTILARI SURİYE'DE MEŞRU BİR TARAF OLAMAZ"

Muhalif güçler farklı gruplardan oluşuyor ancak bir koordinasyon mekanizmaları var aralarında. Ellerinde çok daha büyük bir iş var başarmaları gereken. Umarız ki bir araya gelerek geçiş dönemini sağlıklı bir şekilde tesis edebilirler. DEAŞ ve diğer terör örgütleri konusunda aynı endişedeyiz. Bu durumu kullanmalarını istemiyoruz. ABD'li dostlarımızla görüşme halindeyiz, bu terör örgütlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı kendimizi savunma hakkımız olduğunu biliyorlar. Herhangi bir PKK uzantısı Suriye'de meşru taraf olarak değerlendirilemez, görüşecek bir taraf olamaz."

ESAD NEREDE?

Bakan Fidan, Beşşar Esad'ın nerede olduğu sorusuna ise "Bununla ilgili herhangi bir yorum yapamam, muhtemelen Suriye dışındadır" şeklinde cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek

Hakan Fidan, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • İbrahimm Bas:
    inşallah Türkiye de şekillenir bir önce gitseniz hükümet olarak bir kurtulsak insanlar derin nefes alacaklar 38 42 Yanıtla
  • Erol AY:
    Öncelikle iktidarın büyük ekonomik yük olan 5 milyon Suriye'liyi yolcu etmesi lazım.Artık ülkeleri tehdit oluşturmuyor. 48 3 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    gerçi siz istemezsiniz gitmelerini 22 11 Yanıtla
  • Banu Altin:
    Ekonominin anasını aglattılar onlar kalsın biz gidelim orda hayat daha ucuz madem 23 6 Yanıtla
  • ferit eşkin:
    İnşallah Türkiye şekillendirmezler 11 8 Yanıtla
  • İbrahim Bozkurt:
    Şunu anlamadım bize ne bundan 11 8 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    bizene hakan fidan bizene 3 8 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    apoyu cıkarmak isteyen secime hazırlık için suriyelileri sizce gonderirmi iktidar 6 3 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Bu ülkenin tek sorunu içimizdeki angutlar. 7 1 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Erdogan ve sozcusu bahceli simdi ne yapacak esed yok artik eger esed geleydi masaya oturaydi ne olacakti simdi sali gunu sozcu ey esed bunlari hak ettin dermi ne diyeceni cok merak ediyorum 5 3 Yanıtla
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