Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek

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Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de başlattığı halk hareketinde, muhaliflerin bu sabah coşkun halk kitleleri eşliğinde Şam'ın kontrolünü ele almasıyla Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı sona erdi. Tarihi gelişmeye ilişkin Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Türkiye, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor. Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli. Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ VE PKK'NIN BU SÜREÇTE BİR KAZANIM SAĞLAMAMASI İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ"

Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti: "Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.

Suriye'nin istikrarı için çok uzun zamandır çaba gösteriyoruz. Bunlar zorlu ve yoğun çalışılması gereken zamanlar. Bölgesel ülkelerin yeni Suriye'yi zorluk çıkarmayan bir yapı olarak görmesi gerekiyor.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SON BİRKAÇ AYDIR ESED'E ULAŞMAYA ÇALIŞTI"

Sayın Cumhurbaşkanımız son birkaç aydır Esed'e ulaşmaya çalıştı ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Biz Suriye'deki sorunları yakından biliyoruz. Rejim yavaş yavaş çöküyordu, biz de bunu görüyorduk. Onlarla herhangi bir temasımız olmadı.

"TÜRKİYE YENİ YÖNETİM İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK"

Astana sürecinin savaşı dondurmasından bu yana rejimin son derece değerli bir zamanı vardı problemlerle baş edebilmek için. Ancak 2016'dan bu yana yüksek bir gerilimle süreci yönettiler. Mevcut problemleri çözmek için adım atmadılar. Bu aslında bir mermi bile atılmadan Halep'in neden düştüğünü açıklıyor. Türkiye, komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elinden geleni yapacak. Yeni yönetim ile işbirliği yapılacak.

Beşşar Esad

"PKK UZANTILARI SURİYE'DE MEŞRU BİR TARAF OLAMAZ"

Muhalif güçler farklı gruplardan oluşuyor ancak bir koordinasyon mekanizmaları var aralarında. Ellerinde çok daha büyük bir iş var başarmaları gereken. Umarız ki bir araya gelerek geçiş dönemini sağlıklı bir şekilde tesis edebilirler. DEAŞ ve diğer terör örgütleri konusunda aynı endişedeyiz. Bu durumu kullanmalarını istemiyoruz. ABD'li dostlarımızla görüşme halindeyiz, bu terör örgütlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı kendimizi savunma hakkımız olduğunu biliyorlar. Herhangi bir PKK uzantısı Suriye'de meşru taraf olarak değerlendirilemez, görüşecek bir taraf olamaz."

ESAD NEREDE?

Bakan Fidan, Beşşar Esad'ın nerede olduğu sorusuna ise "Bununla ilgili herhangi bir yorum yapamam, muhtemelen Suriye dışındadır" şeklinde cevap verdi.