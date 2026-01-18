Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin geleceğinin beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin geleceğinin beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Suriye\'nin geleceğinin beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
18.01.2026 21:51
Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin geleceğinin beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığından Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"SAHADAKİ GERÇEKLERİN İDRAK EDİLMESİYLE BİRLİKTE..."

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün açıklanan ateşkes anlaşmasının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesinin dilendiği açıklamada, "Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE, SURİYE HÜKÜMETİ'NİN ÜLKENİN YENİDEN İNŞASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, anlaşmanın Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlaması temenni edildi. Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönemin, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçtiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabalarıyla ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLDU?

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonları neticesinde Suriye hükümeti ile SDG arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sağlandı. Anlaşma kapsamında tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar derhal durdurulurken, tam kapsamlı bir ateşkes ilan edildi. SDG unsurlarının yeniden konuşlanma hazırlığı kapsamında Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirildi. Anlaşma kapsamında Deyrizor ve Rakka vilayetleri idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredilecek, Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumlar Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirilecek. Bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği anlaşma kapsamında güvenliğinin düzenli ordu tarafından sağlanacağı bildirildi.

