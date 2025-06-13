İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon

İsrail\'in İran\'a saldırısına Türkiye\'den ilk tepki: Provokasyon
13.06.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in İran'a yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi. Bakanlık, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." dedi.

İsrail saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezi dahil çok sayıda kendi vurdu. Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü. Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü. İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı. İlk belirlemelere göre saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

NÜKLEER TESİS VURULDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon

İRAN, İSRAİL'E 100'DEN FAZLA İHA YÖNLENDİRİLDİ

Katil İsrail ordusu, İran'ın (misillemede) son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı yönlendirdiğini duyurdu. Katil İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti. Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu tarafından düzenlenen 300 saldırıda İran'a ait nükleer tesis ve askeri üsler hedef alınırken saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami dahil çok sayıda kritik isim öldü, onlarca kişi yaralandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in İran' düzenlediği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in yaptığı hava saldırısının kınandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a saldırısını kınadı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail, İran'a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Tahsin Mehdevi:
    Kürecik-İncirlik-Kesecik vs tüm büyük şeytan abd-nato üsslerini DERHAL KAPATmamız lazım. Neyi bekliyorsunuz..! 129 7 Yanıtla
  • Fırat bilim:
    işleri güçleri kınama başka işi yok nasılsa 94 13 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    oyyy kıyamam hemen kinamislar 92 12 Yanıtla
  • 1616:
    başkada bisey yapamazsınız zaten.ticarete devam. 92 12 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    en güçlü şekilde ancak onu dersin gerisi hikaye 76 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray’ın eski hocasını getirdi Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray'ın eski hocasını getirdi
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
Acılar ailenin peşini bırakmadı Katledilen çocukların ablası keneden öldü Acılar ailenin peşini bırakmadı! Katledilen çocukların ablası keneden öldü
Güney Afrika’da sel felaketinde ölü sayısı 57’ye yükseldi Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşuyor İşte Sane transferinin yankıları Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
17:17
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
16:51
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
16:48
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
16:43
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
16:42
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
16:13
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
16:07
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı
Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
16:04
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 12:19:25. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.