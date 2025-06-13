İsrail\'in İran\'a saldırısına Türkiye\'den ilk tepki: Provokasyon

İsrail saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezi dahil çok sayıda kendi vurdu. Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü. Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü. İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı. İlk belirlemelere göre saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

NÜKLEER TESİS VURULDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

İRAN, İSRAİL'E 100'DEN FAZLA İHA YÖNLENDİRİLDİ

Katil İsrail ordusu, İran'ın (misillemede) son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100'den fazla insansız hava aracı yönlendirdiğini duyurdu. Katil İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, son birkaç saat içerisinde İHA'ların İsrail'e doğru hareket etmeye başladığını belirtti. Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA'ların İsrail'e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini kaydetti.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu tarafından düzenlenen 300 saldırıda İran'a ait nükleer tesis ve askeri üsler hedef alınırken saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami dahil çok sayıda kritik isim öldü, onlarca kişi yaralandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in İran' düzenlediği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in yaptığı hava saldırısının kınandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in İran'a saldırısını kınadı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail, İran'a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz. Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır."