Diyarbakır Çermik'te Yıldız-Öztürk husumeti barış töreniyle sona erdi - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te Yıldız-Öztürk husumeti barış töreniyle sona erdi

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Diyarbakır Çermik\'te Yıldız-Öztürk husumeti barış töreniyle sona erdi
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Diyarbakır Çermik'te 17 Mart 2023'te hayvan otlatma yüzünden başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle Yıldız ve Öztürk ailelerinin jandarma karakolunda barışmasıyla sona erdi. Kur'an okunup dua edildi; aileler sarılarak barıştı ve girişimde bulunanlara teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile düzenlenen törenle barıştırıldı.

Yıldız ve Öztürk aileleri arasında 17 Mart 2023'te hayvan otlatma nedeniyle husumet başladı.

Kanaat önderlerinin girişimiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.

Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığında bir araya gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından birbirlerine sarılarak barıştı.

Aileler, barış için girişimlerde bulunanlara teşekkür etti.????

Programa, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, kanaat önderleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA
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