Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Narin kızımızın cansız bedenine jandarma ekipleri ulaştı. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi. Narin'in cansız bedeninin köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunduğu ifade edildi.

08.09.2024 10:03  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan kahreden haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın küçük Narin'in cansız bedenine ulaştıklarını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA KAHREDEN HABERİ VERDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

"ÇUVAL İÇERİSİNE KONUP DEREYE GETİRİLMİŞ"

Olaya ilişkin detayları veren Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, "Öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürütmüştü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez aranmıştı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmamıştı.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

İLK GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ OLMUŞTU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi olmuş ancak ağabey kısa sürede serbest bırakılmıştı. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilememişti. Ağabey bunun üzerine serbest bırakılmıştı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi gelmişti. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmıştı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını göstermişti.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

AMCA SALİM GÜRAN NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapmıştı. Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tespitleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.

"TUTUKLAMA BİR TEDBİR"

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" demişti. Bakan Tunç şu ifadeleri kullanmıştı; "Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak."

Diyarbakır\'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran\'ın cansız bedeni bulundu

İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Tolga Arslanoğlu: Amcaya idam 636 11 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Düşmani uzakta aramayın. En büyük düşman akrabadır 564 14 Yanıtla
  • Kemal Yıldırım: Rabbim rahmet eylesin yapanlar inşallah cezasız kalmaz 440 8 Yanıtla
  • Cumali Aydemir: Üzdün bizi küçük kızım yerin zaten cennet meleğim 411 8 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Mekanın cennet olsun Melek 385 9 Yanıtla
  • mustafa dalkılıç: çok,çok üzgünüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.başımız sağ olsun... inşallah failleri ortaya çıkar..Allah bütün çocuklarımızı korusun. 309 2 Yanıtla
  • Erol Çolak: Rabbım ailesine sabır versin 217 15 Yanıtla
  • Şükrü null: Türkiye nin başı sağolsun. gulen yüzü gözümüzün önünde 219 0 Yanıtla
  • halil eles: Allah rahmet eylesin sevdiklerini sabır versin 181 10 Yanıtla
  • Önder Parlak: Ne zaman bulundu….! 70 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
10:04 Diyarbakır’da 19 gün önce kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
13:58 Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor
13:54 Gelen son ihbar da asılsız çıktı Narin Güran’dan 18 gündür haber yok Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
13:30 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel’den durum güncellemesi Yan dönünce her şey değişiyor 3. bebeğini bekleyen Zeynep Demirel'den durum güncellemesi! Yan dönünce her şey değişiyor
13:17 Durumu belli değil Fenerbahçe’nin yıldızı sakatlandı Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı
12:51 Marmaray’da hayrete düşüren görüntü Vatandaşlar acil çözüm bekliyor Marmaray'da hayrete düşüren görüntü! Vatandaşlar acil çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 16:36:47. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement