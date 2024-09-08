Diyarbakır\'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran\'ın cansız bedeni bulundu

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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan kahreden haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın küçük Narin'in cansız bedenine ulaştıklarını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA KAHREDEN HABERİ VERDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇUVAL İÇERİSİNE KONUP DEREYE GETİRİLMİŞ"

Olaya ilişkin detayları veren Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, "Öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürütmüştü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez aranmıştı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmamıştı.

İLK GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ OLMUŞTU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi olmuş ancak ağabey kısa sürede serbest bırakılmıştı. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilememişti. Ağabey bunun üzerine serbest bırakılmıştı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi gelmişti. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmıştı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını göstermişti.

AMCA SALİM GÜRAN NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapmıştı. Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tespitleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.

"TUTUKLAMA BİR TEDBİR"

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" demişti. Bakan Tunç şu ifadeleri kullanmıştı; "Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak."