Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir - Son Dakika
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Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

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Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturması devam ederken küçük kızın katilinin kim olduğu ve cinayetin neden işlendiği soruları hala yanıt bulmuş değil. Narin'in acılı babası Arif Güran günler sonra çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Nevzat'ın arabası kapısının önünde değildi. Normalde o arabayı oğlu kullanıyor. Bunu niye söylemiyorlar. Bu araba nasıl Nevzat'a geldi. Kim getirdi? O gün o kırmızı araba köyde değildi" dedi. Güran katil olarak şüphelendiği kişinin de Nevzat Bahtiyar olduğunu söyledi.

01.10.2024 08:08
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 42 gün geçmesine rağmen katil ya da katillerin kim olduğu henüz ortaya çıkmadı. Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan Narin'le ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınıp serbest bırakılan Narin'in babası Arif Güran'dan yeni açıklamalar geldi.

UZAMIŞ SAKALLARIYLA CANLI YAYINA KATILDI

Eşi Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran'ın tutuklanmasından sonra uzamış sakallarıyla kameralara yansıyan baba Arif Güran yaşananları canlı yayında anlattı.

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

"VARSA BİR SUÇLARI DEVLET CEZASINI VERECEK"

"Bir köyün içinde kızım kayboluyor, kimse görmüyor. Herkes kör olmuş, kimse duymuyor" diyen baba Güran tutuklanan aile üyeleriyle ilgili olarak da "Devlet 12 kişi ailemden gözaltına alındı. Karım, abim, oğlum, yengem... Varsa bir suçları devlet cezasını verecek. Ben hiçbirinin yanına gitmemişim" ifadelerini kullandı.

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

KIRMIZI ARABA DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmanın sonuçlanmasını beklediğini belirten acılı baba, A Haber yayınında "Zaten devlet olmasa belki de kızım hiç bulunmazdı. Devlet şu an durmuş mu durmamış, yine devam ediyor. Bu olayın aslını ve gerçeğini devlet çıkaracak" diye konuştu. Narin cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denilmesinin canını yaktığını ve içini acıttığını belirten baba Güran, kırmızı araba detayına dikkat çekti.

Güran, "Nevzat'ın arabası kapısının önünde değildi. Normalde o arabayı oğlu kullanıyor. Bunu niye söylemiyorlar. Bu araba nasıl Nevzat'a geldi. Kim getirdi? O gün o kırmızı araba köyde değildi" diye konuştu.

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

"O ADAM CANİDİR"

Katil zanlısı olarak Nevzat'tan şüphelendiğini söyleyen Güran, "O adam her akşam gelip yanımda oturuyor, o adam canidir. Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değildir." dedi. Güran, sözlerini şöyle sürdürdü; "O namussuz o arabayı getirip kızımı avlunun içinde arabaya koymuş. Ondan başka da kimse değil. Şuna soruşturma var, devletin elinden gelenin fazlasını yapıyor ve zaten bulacaklar."

Narin\'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin Güran, Diyarbakır, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ercan Kapan:
    He he zaten bunu Nevzatan başka suçlu yok öylemı seni adam sanmıştık 86 5 Yanıtla
  • Kadir Ari:
    Bence sende kardeşini kılluyorsun.sende meseleyi biliyorsun.konu diğer cocuklera değicek diye bu adama yükleniyor.görecez ne olacagını 79 2 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Bu işi Nevzatın üzerine yıkıp olayı kapatacaklar..geri kalanlar tahliye..şu durumda bile muhtarı koruyorlar...tüm köy biliyor...herkes 3 maymun... 53 1 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Köyde sözüne inandığım tek kişi bu adam..Adam şehir dışında iken evlâdi katledildi.. Karısının hakkında çok kötü iddialar var..Ve hala bu adamdan şüphelenen geri zekalilar var aramızda.. 8 34 Yanıtla
  • Serhad Akyüz:
    Utanmaz katil koruyucu senin evladın öldü, katilleri amca, anne, ve yeğendir, daha önce söylemiştim, tüm suçu akraba olmayan nevzata atacaklar. Akıl var, mantık var, Nevzat onların çobanı üstelik Güran ailesine ihtiyacı var. Neden öldürsün. 37 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Olay günü yolda olduğu halde kırmızı Arabanın köyde olmadığını nasıl bildi 33 0 Yanıtla
  • Natık Alemdar:
    Öyle çakalsınızki zaten tüm amacınız suçu nevzatın üzerine yıkmak ,Nevzat niye öldürsün , öldürse bile yine kardeşin parayla öldürtmüştür ama iş dönüp dolaşıp yine aile içine gelir bu işten kolay sıyrilamazsın senin amacın eşini çamurdan çıkarmak. 15 1 Yanıtla
  • Menesanın Babası:
    Bir Gün Olsunki Üvey Kardeşi Salim İçin Ağzını Açmadı... 16 0 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    sizin aileden başka adalete güvenen yok bu ülkede neredeyse.. 9 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Çok kolay bir davayı 1 aydır çözemediler. 1-2 hafta daha sonuç çıkmazsa gündemden düşecek, kimsenin haberi olmadan herkes beraat edecek. 2 0 Yanıtla
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