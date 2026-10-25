Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde yükselen su nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde yükselen su nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu 2 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, mahsur kalanları bot yardımıyla kurtardı.
Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Sur ilçesinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2 kişi nehirde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bot yardımıyla mahsur kalanları bulundukları yerden kurtardı.
Kaynak: AA
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