Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile arasında taşlı sopalı ve silahlı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

08.03.2025 16:10  Güncelleme: 17:00
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde öğle saatlerinde dehşet yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu aileler arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Bazı araçlar da ateşe verildi.

KAVGA 3 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

Kavgada Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti, Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Y. ile Muhammet Y., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Murat Çil:
    Bunlar için Ramazan yada abi kardeş yeğen farketmez hâlâ ögrenemediniz mi 66 54 Yanıtla
  • Trabzon:
    RAMAZAN GÜNÜ OLURMU BU..... 87 1 Yanıtla
  • adem ciftci:
    eksiliyorlar 32 51 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    cahil insan bunlar normaldir bildikleri tek şey huzur bozmak 41 23 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    yapmayın yahu ramazan vakti 59 1 Yanıtla
  • caps lock:
    Ramazan bitsin öyle mi yapsınlar ? Kekolar 28 20 Yanıtla
  • Fecri null:
    Ne beklenirdiki 21 18 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Haaa tamam ramazandan sonra siper alun uşaklar şimdi olmaz. Allah cahillikten korusun kan davası da saçma bir olay gelecek nesillerinizi de canını tehlikeye atıyorsunuz.bu kadar öfke soyu kurutur. 15 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Nedir ilkenin bu gundilerden cektigi arkadas 9 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    üzülmeye degmez 6 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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