Diyarbakır\'da JASAT koordinesindeki operasyonlarda aranan 133 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da JASAT koordinesindeki operasyonlarda aranan 133 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesindeki ilçe jandarma komutanlıkları, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Valiliğin açıklamasına göre operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 133 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarıyla arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
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