Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.
Dün köyünde toprağa verilen Narin'in cenaze töreni Türkiye'yi yasa boğarken cinayete ilişkin soruşturmada ise bugün yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki isimlerin sorguları sürerken, savcılık 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı.
Narin'in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltında bulunuyor. O isimlerden biri de muhtarın komşusu N.B. N.B'nin ifadesi doğrultusunda bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelilerden N.B, ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. N.B'nin ifadesine göre, 21 Ağustos günü kendi aracıyla giderken otomobille karşı yönden gelen muhtarla karşılaştı.
Muhtar el işareti yaparak komşusunu durdurdu, ardından kendi aracındaki battaniyeyi gösterdi. Muhtarın aynı zamanda komşusu olduğunu anlatan şüpheli, "Narin'in amcası battaniyeyi gösterip 'Bunu yok edeceksin' dedi." ifadelerini kullandı.
İtirafçı, Narin'in amcasının kendisine bu iş için 200 bin lira teklif ettiğini de söyledi. Cenazeyi, muhtarla birlikte çuvala koyduklarını anlatan şüpheli, sonrasında muhtarın kendisinden ayrıldığını anlattı.
N.B, bu sırada çocuğun kulağının arkasında kızarıklık gördüğünü söyledi. Aynı kişi cenazeyi kendisinin daha sonra dere kenarında sakladığını söyledi.
N.B, köye gittiğinde hem kendisinin hem de muhtarın jandarma ile arama çalışmalarına katıldığını anlattı. "Jandarmayla yapmacık, göstermelik olarak arama yapıyordu. Bu aramalarda tedirgin hareketleri oluyordu." dedi. Cesedi muhtarın otomobilinden alırken araçta başka birinin olup olmadığına dikkat etmediğini anlattı, aile ile bir husumetinin de olmadığını söyledi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin itirafları üzerine köyde hareketli dakikalar yaşandı. Cesedin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, bölgede itirafçıyla birlikte keşif yaptı.
Narin'in ön otopsi raporundan ilk ayrıntılara da ulaşıldı. Rapora göre,Narin'in ölüm zamanına ilişkin bir tahminde bulunulamadı.
21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.
Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.
Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.
Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi - Son Dakika
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