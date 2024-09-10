Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi

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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

ŞÜPHELİLER İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ

Dün köyünde toprağa verilen Narin'in cenaze töreni Türkiye'yi yasa boğarken cinayete ilişkin soruşturmada ise bugün yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki isimlerin sorguları sürerken, savcılık 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE İLK İTİRAF GELDİ

Narin'in ölümüne ilişkin soruşturmada 24 kişi gözaltında bulunuyor. O isimlerden biri de muhtarın komşusu N.B. N.B'nin ifadesi doğrultusunda bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

"BUNU YOK EDECEKSİN"

Gözaltına alınan şüphelilerden N.B, ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. N.B'nin ifadesine göre, 21 Ağustos günü kendi aracıyla giderken otomobille karşı yönden gelen muhtarla karşılaştı.

Muhtar el işareti yaparak komşusunu durdurdu, ardından kendi aracındaki battaniyeyi gösterdi. Muhtarın aynı zamanda komşusu olduğunu anlatan şüpheli, "Narin'in amcası battaniyeyi gösterip 'Bunu yok edeceksin' dedi." ifadelerini kullandı.

"NARİN'İN CESEDİNİ DERE KENARINA SAKLADIM"

İtirafçı, Narin'in amcasının kendisine bu iş için 200 bin lira teklif ettiğini de söyledi. Cenazeyi, muhtarla birlikte çuvala koyduklarını anlatan şüpheli, sonrasında muhtarın kendisinden ayrıldığını anlattı.

N.B, bu sırada çocuğun kulağının arkasında kızarıklık gördüğünü söyledi. Aynı kişi cenazeyi kendisinin daha sonra dere kenarında sakladığını söyledi.

"ÇALIŞMALARA KATILDIM"

N.B, köye gittiğinde hem kendisinin hem de muhtarın jandarma ile arama çalışmalarına katıldığını anlattı. "Jandarmayla yapmacık, göstermelik olarak arama yapıyordu. Bu aramalarda tedirgin hareketleri oluyordu." dedi. Cesedi muhtarın otomobilinden alırken araçta başka birinin olup olmadığına dikkat etmediğini anlattı, aile ile bir husumetinin de olmadığını söyledi.

İTİRAFÇIYLA BİRLİKTE KEŞİF

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin itirafları üzerine köyde hareketli dakikalar yaşandı. Cesedin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, bölgede itirafçıyla birlikte keşif yaptı.

NARİN NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Narin'in ön otopsi raporundan ilk ayrıntılara da ulaşıldı. Rapora göre,Narin'in ölüm zamanına ilişkin bir tahminde bulunulamadı.