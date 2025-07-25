Diyarbakır\'da petrol sondaj kuyusunda patlama

Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO'ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı.

2 YARALAININ DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI

Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.