Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama - Son Dakika
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Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama

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Diyarbakır\'da petrol sondaj kuyusunda patlama
25.07.2025 07:13  Güncelleme: 07:39
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Diyarbakır\'da petrol sondaj kuyusunda patlama
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Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 işçi yaralandı. Alevler, ekiplerce kontrol altına alındı.

Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO'ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı.

2 YARALAININ DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIKIŞMASI

Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat:
    tövbe yarabbim ne oluyor her tarafta patlama yangin,,,Allah'ım günahlarımız affetsin,,amin.. 18 0 Yanıtla
  • Sadettin Usta:
    eyvah mazota zam gelecek 0 1 Yanıtla
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