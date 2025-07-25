Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO'ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama - Son Dakika
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