Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçesinde gece drift yapan sürücü trafiği tehlikeye attı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece drift yapan sürücü trafiği tehlikeye attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece Fırat Bulvarı'nda bir sürücü otomobiliyle art arda drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücüler korna çalarak uyarıda bulunurken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde aracıyla drift atan sürücü, trafiği tehlikeye attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle art arda drift atan sürücü, trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücüler, korna çalarak sürücüyü uyardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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