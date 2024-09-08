Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

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19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin detaylar açıklandı. Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, "Öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

08.09.2024 12:00  Güncelleme: 12:14
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu.

Narin Güran'ın cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Daha önce defalarca aramaların yapıldığı gölet kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan Narin'in dün gece bölgeye atıldığı üzerinde duruluyor.

"ÜZERİNDE SON GÖRÜLDÜĞÜ KIYAFETLER VARDI"

Narin'in öldürülmesiyle ilgili detayları paylaşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu şunları söyledi: "Kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde görünen şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette, sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur.

Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

"SUYUN İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ"

İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır" açıklaması yaptı.

Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde tekrar çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış - Son Dakika

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    Yorumlar (43)

  • İsmail Gündoğdu: idam şart oldu 748 13 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş: Bu ülkenin en büyük hatası idamı kaldırmak. 705 15 Yanıtla
  • Metin Atalay: İsviçre'de yaşıyorum bu olay İsviçre'de olsaydı direkt idam ederlerdi. isteyen araştırabilir. Türkiye'de caydırıcı ceza olmadığı için bu halde Türkiye. İdam şart.... 590 19 Yanıtla
  • Gönül Altan: defalarca aynı yer aranmasına rağmen neden bulunmadı o zaman sonradan getirdiler oraya 309 29 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Narin yavrumuza Allah tan rahmet diliyorum. Allah ailesine sabr versin. en ağar cezayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adaleti verecektir. herkes bundan emin olsun. 149 113 Yanıtla
  • Mehmet Kurt: idam şart ama önce adalet emin ellerde olmalı... 248 10 Yanıtla
  • Her Telden null: Bir melek daha bu dünyadan vahşetle uçtu gitti anne babasına sabırlar versin Rabbım 185 11 Yanıtla
  • SİNAN OKTAY: Arama köpekleri de üzeri taşla örtülü olduğu için kokuyu fark edemedi,öyle mi? Yersen... 119 66 Yanıtla
  • Serkan Genç: daha açıklayıcı olun, gerçekleri söleyin 132 21 Yanıtla
  • Siyahpeynir null: He he 28 71 Yanıtla
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