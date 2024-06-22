Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede geçtiğimiz perşembe gecesi çıkan anız yangınında can kaybı sayısı arttı. Yaralanan 2 kişinin daha vefat etmesiyle yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

22.06.2024 16:31
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Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. Yangınlarda 12 olan can kaybı sayısı 14'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde perşembe günü saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Diyarbakır ve Mardin\'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14\'e yükseldi

Diyarbakır, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cruel Runeblue: Bilerek yakmışlarsa cezasını çeksin suçlular. o kadar can gitti allah rahmet eylesin ölenlere. zarar büyük yöre halkının.. 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
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