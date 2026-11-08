Doha'da ikinci kez başlayan MWC 2026'da Türkiye pavilyonu yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Doha'da ikinci kez başlayan MWC 2026'da Türkiye pavilyonu yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Doha\'da ikinci kez başlayan MWC 2026\'da Türkiye pavilyonu yer aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Doha\'da ikinci kez başlayan MWC 2026\'da Türkiye pavilyonu yer aldı
Haber Videosu

Katar'ın başkenti Doha'da ikinci kez başlayan MWC 2026'da Türkiye pavilyonunun milli katılımını İTO yürütüyor. 10 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte yapay zeka, akıllı ekonomiler ve bağlantılı altyapı ele alınıyor.

Mobil iletişim ve teknoloji sektörünün temsilcilerini buluşturan Mobil Dünya Kongresi (MWC Doha 2026), Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

GSM Birliği (GSMA) tarafından Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının işbirliğiyle Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyon, telekomünikasyon ve teknoloji şirketleriyle kamu kurumlarını, yatırımcıları ve sektör uzmanlarını bir araya getiriyor.

Türkiye pavilyonunun da yer aldığı fuarda, Türkiye'nin milli katılım organizasyonu İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yürütülüyor.

Pavilyon, Türk şirketlerine ürün ve hizmetlerini uluslararası katılımcılara tanıtma ve yeni işbirliği imkanlarını değerlendirme fırsatı sunuyor.

Yapay zeka uygulamaları, akıllı ekonomiler ve bağlantılı altyapı olmak üzere üç temel başlık etrafında şekillenen organizasyonda, yapay zekanın iş dünyası ve kamu hizmetlerinde kullanımı, teknolojinin ekonomik rekabet gücüne katkısı ile güvenli ve dayanıklı dijital altyapıların geliştirilmesi konuları ele alınıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen GSMA Bakanlar Programı'nda ise bakanlar, düzenleyici kurumların yöneticileri ve sektör temsilcileri; dijital politikalar, yatırımlar ve iletişim teknolojilerinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuyor.

10 Kasım'a kadar sürecek organizasyonun, kamu ve özel sektör temsilcilerine uluslararası dijital politikalar ile iletişim altyapılarının geliştirilmesi konusunda işbirliği fırsatları sunması ve Katar'ın ekonomisini çeşitlendirmeyi ve dijital dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan 2030 Ulusal Vizyonu doğrultusunda ülkenin teknoloji ve yenilik alanındaki uluslararası etkinliklerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Mobil Dünya Kongresi (MWC Doha), GSMA ile Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı arasında imzalanan beş yıllık anlaşma kapsamında ilk kez 25-26 Kasım 2025'te Katar'da düzenlenmişti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknoloji10 KasımTürkiyeGüncelDünyaKatarDohaİtoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir banka, çalışanlarına “İshal olmayın“ talimatı verdi Yargıtay tazminatı onadı Bir banka, çalışanlarına "İshal olmayın" talimatı verdi! Yargıtay tazminatı onadı
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
Brezilya’da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber Yılmaz Erdoğan açıkladı Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı
Bolu’daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı “Allah’ım adamı ezdi“ Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
15 katlı binada korkutan yangın Kendi imkanlarıyla kurtuldular 15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular
15:04
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Çorum FK-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
14:44
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
14:24
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
14:11
Riyad’da füze alarmı Aramco gökdeleninin camları patladı
Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı
13:28
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı Zenginlik şartı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 15:26:02. #7.12#
SON DAKİKA: Doha'da ikinci kez başlayan MWC 2026'da Türkiye pavilyonu yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android