Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı

Kadınların daha güzel bir görünüme kavuşmak ve yaşlılık izlerini silmek amacıyla kapısını çaldığı medikal estetik klinikleri, zaman zaman yanlış tedavi ve ticari kaygılar nedeniyle bu süreci kabusa dönüşebiliyor. Şikayet odaklarının hedefindeki son isim ise ünlü Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca oldu. Hastalar; başarısız lazer uygulamaları, yanık izleri ve "işlem yaptırmaktan vazgeçirip muayene ücreti alma" iddialarıyla isyan etti.

"YÜZÜMÜ YAKIP SİYAH BİR BEN KOYMAK NEDİR?"

Nişantaşı'ndaki kliniğinde hizmet veren Dr. Nezih Karaca hakkında Şikayetvar platformuna yansıyan iddialar kan donduracak cinsten... Leke tedavisi ve yüzündeki benleri aldırmak için Karaca'ya başvuran bir kadın hasta, yaşadığı dehşeti "Leke tedavisi ve ben aldırmak için gittim. Yüzümü sadece gözle muayene etti, cilt analizi bile yapmadı. Yüksek fiyatlı tedaviyi kabul etmeyince daha uygun olanını önerdi. %10 bile etki etmedi. Diğer ay benlerimi aldırmaya gittim; hiçbir benimi silemediği gibi üstüne üstlük ben yerlerimi yakarak yüzüme üç tane daha ben koydu! Benlerimi silemedin hadi bilmiyorsun, yüzümü yakıp siyah bir ben koymak nedir?" sözleriyle anlattı.

2 BİN DOLARLIK LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA...

Bir başka hasta ise sivilce izleri ve saç dökülmesi şikayetiyle gittiği klinikte 2 bin dolar (yaklaşık 65-70 bin TL) ödemesine rağmen mağdur olduğunu belirtti. İki seans lazer tedavisi sonrası yüzünde yeni ve kalıcı lekeler oluştuğunu ifade eden mağdur: "Tedaviden sonra cildimde yeni lekeler oluştu ve sekiz ay geçmesine rağmen geçmedi. Başka bir doktora danıştığımda lazer uygulamasının yanlış yapıldığı söylendi. Saç dökülmesi için verilen serumun içinde minoksidil olduğunu sonradan öğrendim, serumu bırakınca saç dökülmem 10 kat arttı. Şikayetimi ilettiğimde hiçbir çözüm sunulmadı" diyerek hem maddi hem manevi olarak çaresiz bırakıldığını aktardı.

"İŞLEMDEN VAZGEÇİRİP MUAYENE ÜCRETİ ALIYORLAR"

Dr. Nezih Karaca ve kliniği hakkındaki iddialar sadece tıbbi hatalarla sınırlı kalmıyor. Hastalar, kliniğin bir "ticarethane" mantığıyla yönetildiğini öne sürüyor.

Gözaltı ışık dolgusu ve botoks için kliniğe giden iki kardeşin yaşadığı deneyim, ticari boyutları gözler önüne serdi:

"Randevulu işlemden vazgeçirme": Randevuyla gidilmesine rağmen hastaya yapılmak istenen işlemden vazgeçirilip seansı 600 dolar olan başka ve daha ağır bir işlem önerildiği,

"Fatura kesme yöntemi": Önerilen pahalı işlemi o an yaptırmak istemeyen hastadan "Kendisi vazgeçirdi, biz muayeneye gelmedik" denmesine rağmen 2.600 TL muayene ücreti talep edildiği iddia edildi.

EKSİK BİLGİLENDİRME VE MAĞDURİYET

Bir diğer hasta ise klinikle önceden iletişime geçip kendi cildine uygun tedavi türünü belirtmesine rağmen, kliniğe gittiğinde sadece daha ağır ve yüksek maliyetli olan full ablatif lazer seçeneğinin dayatıldığını söyledi. Ciddi bir iletişim problemi yaşadıklarını belirten hastalar, doktorun randevu öncesinde tam bilgilendirme yapmaması sebebiyle hem zaman hem de para kaybına uğradıklarını dile getirdi. Mağdur hastalar, yaşanan bu başarısız uygulamalar ve ticari mağduriyetler karşısında yetkilileri göreve davet ediyor.

İşte o şikayetlerden birkaçı;