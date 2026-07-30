Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı

Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca’nın Nişantaşı’ndaki kliniğinde tedavi gören çok sayıda hasta, yanlış uygulamalar ve mağduriyet iddiasıyla isyan etti. Leke ve ben tedavisi sonrası yüzünde yanık izleri oluşan, binlerce dolar harcadığı halde cildi zarar gören ve randevulu işlemlere rağmen muayene ücreti dayatıldığını öne süren hastalar, yetkilileri göreve davet ediyor.

Kadınların daha güzel bir görünüme kavuşmak ve yaşlılık izlerini silmek amacıyla kapısını çaldığı medikal estetik klinikleri, zaman zaman yanlış tedavi ve ticari kaygılar nedeniyle bu süreci kabusa dönüşebiliyor. Şikayet odaklarının hedefindeki son isim ise ünlü Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca oldu. Hastalar; başarısız lazer uygulamaları, yanık izleri ve "işlem yaptırmaktan vazgeçirip muayene ücreti alma" iddialarıyla isyan etti.

"YÜZÜMÜ YAKIP SİYAH BİR BEN KOYMAK NEDİR?"

Nişantaşı'ndaki kliniğinde hizmet veren Dr. Nezih Karaca hakkında Şikayetvar platformuna yansıyan iddialar kan donduracak cinsten... Leke tedavisi ve yüzündeki benleri aldırmak için Karaca'ya başvuran bir kadın hasta, yaşadığı dehşeti "Leke tedavisi ve ben aldırmak için gittim. Yüzümü sadece gözle muayene etti, cilt analizi bile yapmadı. Yüksek fiyatlı tedaviyi kabul etmeyince daha uygun olanını önerdi. %10 bile etki etmedi. Diğer ay benlerimi aldırmaya gittim; hiçbir benimi silemediği gibi üstüne üstlük ben yerlerimi yakarak yüzüme üç tane daha ben koydu! Benlerimi silemedin hadi bilmiyorsun, yüzümü yakıp siyah bir ben koymak nedir?" sözleriyle anlattı. 

2 BİN DOLARLIK LAZER TEDAVİSİNDEN SONRA...

Bir başka hasta ise sivilce izleri ve saç dökülmesi şikayetiyle gittiği klinikte 2 bin dolar (yaklaşık 65-70 bin TL) ödemesine rağmen mağdur olduğunu belirtti. İki seans lazer tedavisi sonrası yüzünde yeni ve kalıcı lekeler oluştuğunu ifade eden mağdur: "Tedaviden sonra cildimde yeni lekeler oluştu ve sekiz ay geçmesine rağmen geçmedi. Başka bir doktora danıştığımda lazer uygulamasının yanlış yapıldığı söylendi. Saç dökülmesi için verilen serumun içinde minoksidil olduğunu sonradan öğrendim, serumu bırakınca saç dökülmem 10 kat arttı. Şikayetimi ilettiğimde hiçbir çözüm sunulmadı" diyerek hem maddi hem manevi olarak çaresiz bırakıldığını aktardı.

"İŞLEMDEN VAZGEÇİRİP MUAYENE ÜCRETİ ALIYORLAR"

Dr. Nezih Karaca ve kliniği hakkındaki iddialar sadece tıbbi hatalarla sınırlı kalmıyor. Hastalar, kliniğin bir "ticarethane" mantığıyla yönetildiğini öne sürüyor.

Gözaltı ışık dolgusu ve botoks için kliniğe giden iki kardeşin yaşadığı deneyim, ticari boyutları gözler önüne serdi:

  • "Randevulu işlemden vazgeçirme": Randevuyla gidilmesine rağmen hastaya yapılmak istenen işlemden vazgeçirilip seansı 600 dolar olan başka ve daha ağır bir işlem önerildiği,
  • "Fatura kesme yöntemi": Önerilen pahalı işlemi o an yaptırmak istemeyen hastadan "Kendisi vazgeçirdi, biz muayeneye gelmedik" denmesine rağmen 2.600 TL muayene ücreti talep edildiği iddia edildi.

EKSİK BİLGİLENDİRME VE MAĞDURİYET

Bir diğer hasta ise klinikle önceden iletişime geçip kendi cildine uygun tedavi türünü belirtmesine rağmen, kliniğe gittiğinde sadece daha ağır ve yüksek maliyetli olan full ablatif lazer seçeneğinin dayatıldığını söyledi. Ciddi bir iletişim problemi yaşadıklarını belirten hastalar, doktorun randevu öncesinde tam bilgilendirme yapmaması sebebiyle hem zaman hem de para kaybına uğradıklarını dile getirdi. Mağdur hastalar, yaşanan bu başarısız uygulamalar ve ticari mağduriyetler karşısında yetkilileri göreve davet ediyor.

İşte o şikayetlerden birkaçı; 

Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı
Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı
Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı
Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı

Yanık İzleri, Dermatoloji, Nişantaşı, Güzellik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Çanakkale Boğazı’nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
Almanya’dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık Almanya'dan Dünya Kupası adaylığı için yeşil ışık
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Fed, faiz kararını açıkladı Fed, faiz kararını açıkladı
Yasağı kaldıran Gaziantep FK’dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı Yasağı kaldıran Gaziantep FK'dan transfer şov: 7 isim birden açıklandı
FIFA’dan Türk kulübüne ceza Lige -6 puanla başlayacaklar FIFA'dan Türk kulübüne ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
Gençlerbirliği’ne İrfan Can Eğribayat’ın ardından bir de Galatasaray’dan transfer Gençlerbirliği'ne İrfan Can Eğribayat'ın ardından bir de Galatasaray'dan transfer

17:43
Her şey yeniden başlıyor Beşiktaş’a Salah transferinde yeni umut
Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi Aralarında Hüseyin Başaran da var
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi! Aralarında Hüseyin Başaran da var
17:26
Henüz birkaç yıl önce Avrupa’daydılar Ligden çekildikleri açıklandı
Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı
16:56
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
16:09
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 17:52:06. #7.12#
SON DAKİKA: Doktor Nezih Karaca hakkında şikayet yağıyor: Benlerimi silemedi, yüzümü yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.