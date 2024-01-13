Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleşti.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini toplama kararı aldı.
Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantıya; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın iştirak etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi terörle mücadeleye ilişkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü.
Son Dakika › Güncel › Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi - Son Dakika