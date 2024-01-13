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Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi - Son Dakika
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Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi

İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın iştirak etti.

13.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleşti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini toplama kararı aldı.

TOPLANTI YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantıya; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın iştirak etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

ERDOĞAN, TOPLANTI ÖNCESİ BAHÇELİ VE AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi terörle mücadeleye ilişkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü.

Dolmabahçe\'de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
YORUMLAR (1)
  • özkan akdemir: hem içeride hem dışarıda terörü teröristi ve destekçilerini kazıyıp atmanın o dağları dümdüz etmenin zamanı geldi diyerek kökten temizlik harekatını başlatmasını umuyorum. Yanıtla 11 3

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi - Son Dakika
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