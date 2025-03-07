Donald Trump: Rusya\'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes sağlanana kadar Rusya'ya kapsamlı bankacılık yaptırımları ve gümrük vergileri uygulamayı değerlendirdiğini açıkladı.

Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamayı düşündüğünü belirtti.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, Rusya'nın Ukrayna saldırılar düzenlemeye devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya'nın şu anda savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir uzlaşma anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları, yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna'ya, çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun" ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME BEKLENİRKEN TEHDİT GELDİ

Trump'ın söz konusu sert açıklaması ABD ve Rusya arasındaki normalleşme sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekerken; başlayan yeni diyalog sürecinin nasıl etkileneceği merak ediliyor.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

ABD ve Rusya heyetleri geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir araya gelmiş, görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir. Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, belirlenecek tarihte ve yerde, belirlenecek heyet temsilcileriyle yakın bir zamanda aynı konuları ele almak üzere bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantının gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır" ifadelerini kullanmıştı.