Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum - Son Dakika
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Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü belirterek; ''Büyük ölçekli bankacılık yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

07.03.2025 17:39  Güncelleme: 17:52
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ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes sağlanana kadar Rusya'ya kapsamlı bankacılık yaptırımları ve gümrük vergileri uygulamayı değerlendirdiğini açıkladı.

Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamayı düşündüğünü belirtti.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, Rusya'nın Ukrayna saldırılar düzenlemeye devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya'nın şu anda savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir uzlaşma anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları, yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna'ya, çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun" ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME BEKLENİRKEN TEHDİT GELDİ

Trump'ın söz konusu sert açıklaması ABD ve Rusya arasındaki normalleşme sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekerken; başlayan yeni diyalog sürecinin nasıl etkileneceği merak ediliyor.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

ABD ve Rusya heyetleri geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da bir araya gelmiş, görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir. Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, belirlenecek tarihte ve yerde, belirlenecek heyet temsilcileriyle yakın bir zamanda aynı konuları ele almak üzere bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantının gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump: Rusya\'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum

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Son Dakika Güncel Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Osman A:
    Kudurmuş bu nereye salça olacağını şaşırıyor.Bunun hastalıklarına tıp bile çare olamaz. 51 1 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    Büyük ülke ve dünya ya yön veren lider dediğini yapar lafla değil 7 22 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hane ypram sen barış getirecek tin ne oldu turp 24 0 Yanıtla
  • 01011978:
    zır deli Turp 15 0 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    demek ki sarı kafa putinden istediğini alamadı 12 0 Yanıtla
  • nesha512:
    Dünyayı ruh hastaları yönetiyor.Negunlere kaldık. 7 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Herif şizofren, bir günü bir gününü tutmuyor. 4 0 Yanıtla
  • Gökhan Uyar:
    artık ülkeler üreterek kazanmak istemiyor devlet halkı sömürüyor ülkeler ülkeleri sömürüyor sonunu yaşayıp görcez 4 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Abd bunu bilerek getirdi.sadece ortalığı karıştırmak için.ama az kaldı belasını bulacak 0 0 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Ulan admin ben yorum yazıyorum niye gözükmüyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum - Son Dakika
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