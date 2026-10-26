DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök, Tekirdağ İnecik 1-2 Barajı'nda gövde dolgusunu inceledi - Son Dakika
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DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök, Tekirdağ İnecik 1-2 Barajı'nda gövde dolgusunu inceledi

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DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök, Tekirdağ İnecik 1-2 Barajı\'nda gövde dolgusunu inceledi
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DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, Tekirdağ'daki İnecik 1-2 Barajı şantiyesinde gövde dolgusu ve su tutma hazırlıklarını inceledi. Tamamlandığında baraj 12 hektometreküp içme suyu sağlayacak, 8 bin 120 dekar arazi sulanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve beraberindeki teknik heyet, Tekirdağ'da incelemede bulundu.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Yücegök ve beraberindeki teknik heyet tamamlandığında 12 hektometreküp içme suyu ve 8 bin 120 dekar tarımsal arazinin sulanmasını sağlayacak Tekirdağ İnecik 1-2 Barajı inşaatının şantiyesini??????? şantiyesini ziyaret etti.

Yücegök, tamamlanmak üzere olan gövde dolgusunu ve su tutma hazırlıklarını yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTekirdağEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök, Tekirdağ İnecik 1-2 Barajı'nda gövde dolgusunu inceledi - Son Dakika
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