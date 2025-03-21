Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

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Dün gece gerçekleşen gösterilerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir" dedi. Bakan Yerlikaya, dün geceki gösterilerde 16 polisin de yaralandığını belirtti.

21.03.2025 09:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için düzenlenen gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

53 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI, 16 POLİS MEMUR YARALI

Dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa 2911 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, bu gösterilerde 16 polis memurunun yaralandığını ifade etti.

Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve

-"Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa;

- 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet,

- Kamu Malına Zarar Verme ve

- Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum.

Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir.

Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı

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Son Dakika Güncel Dün gece gerçekleşen İmamoğlu protestolarında 16 polis memuru yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Sezgin Berberoğlu:
    21 yıldır tek yaptıkları insanları polise düşman etmek. Bırak artık şu koltuk sevdasını polisi, savcısı, hakimi HALK rahatlasın artık.. 975 224 Yanıtla
  • Volkan Ataş:
    Polis yaralaması da bu oyunun bir parçası chp halkı miletin gözünde kötü göstermek Ekrem İmamoğlu derhal serbest birakilsin 789 188 Yanıtla
    murat çelik:
    O kadar delil elde edilmiş ve takip sonucu deliller seviyesine gelmiş biri için serbest kalması ve serbest kalmasını istemek akıl işi değil . 0 0
  • Tamer Kavaklı:
    yargıda olan bi durum için yürüyüş yapılırmı? oyuna gelmeyin provakatör ler iş başında 247 650 Yanıtla
    Osman Karaduman:
    keyfi yargılama keyfi suç isnat edilerek insanlari iceri atmak revamı bunlari görmeyen gözüne lanet olsun 0 0
  • babasultan:
    Yerlikaya polisler senin umrunda değil ki! Sokaklarda 20'li yaşlarda gençleri karşı karşıya getirdi sizin hukuksuzluğunuz .. 651 168 Yanıtla
  • r9z6842tby:
    kaç vatandaş yaralandı? 695 110 Yanıtla
  • ro.123:
    Polisler üzerinden acıtasyon yapma akp 627 123 Yanıtla
    Mehmet Zengin:
    Tek Gerçek ve doğru yorum. Haber başlığına bak, 16 Polis yaralandı. Niye polisin eli kolu bağlımıydı. Kaç vatandaş zarar gördü onu da yaz. 0 0
  • 2025Nisre.:
    polisin görevi ne müdahale yaralanma normal, en az 500 vatandaş dahaa kötü yaralanmistir, her iki tarafta ülke vatandaşı ama işte ak gezenler bundan yararlanır 527 210 Yanıtla
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