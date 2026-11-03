Düzce'de epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaptı, aracı refüje çıkarak durabildi - Son Dakika
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Düzce'de epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaptı, aracı refüje çıkarak durabildi

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Düzce\'de epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaptı, aracı refüje çıkarak durabildi
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Düzce'de akşam saatlerinde epilepsi nöbeti geçiren sürücünün hafif ticari aracı orta refüje çıkarak durabildi. Tesadüfen geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı sürücü, kafa travması şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÜZCE'de kavşakta epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, orta refüje çıkarak durabildi. Dilini ısıran ve kafa travması şüphesi bulunan sürücüye ilk müdahaleyi, tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki ışıklı kavşakta meydana geldi. 81 EG 425 plakalı hafif ticari aracın adı öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirerek aracın kontrolünü yitirdi. Araç, orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilini ısırdığı ve kafa travması şüphesi bulunduğu belirtilen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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