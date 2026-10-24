Düzce Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimini 29 oyla İshak Şengüloğlu kazandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimini 29 oyla İshak Şengüloğlu kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında tek listeyle yapılan başkanlık seçimini 29 oy alan İshak Şengüloğlu kazandı. Şengüloğlu, görev süresi boyunca kente katma değer oluşturmak için çalışacaklarını belirtirken, Meclis Başkanlığına Ümit Yıldırım seçildi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına İshak Şengüloğlu getirildi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında tek listeyle yapılan seçimlerde, 29 oy alan İshak Şengüloğlu başkan seçildi.
Şengüloğlu, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Görev süremiz boyunca kente katma değer oluşturmak için çalışmaları var gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına ise Ümit Yıldırım seçildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?