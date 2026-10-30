Düzce Yığılca\'da iddiaya göre tüfek kazara ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk öldü

Düzce Yığılca'da iddiaya göre tüfek kazara ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Yığılca'da kaybolan hayvanlarını arayan iki arkadaştan 16 yaşındaki arkadaşının omzundaki tüfek iddiaya göre ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği 15 yaşındaki çocuğun duran kalbi yeniden çalıştırıldı, ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.
DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, kaybolan hayvanlarını aramak için ormana giden 2 arkadaştan Alper A.'nın (16) omzundaki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, Orhan Tekir (15) yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Alper A. ile Orhan Tekir kaybolan hayvanlarını aramak için ormana gitti. Arama yaptıkları sırada Alper A.'nın omzunda bulunan tüfek, iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Orhan Tekir'e isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan Tekir'in duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Ağır yaralı Orhan Tekir, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?