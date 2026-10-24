Eber Gölü'nde saz kedisi ve çakal son fotokapanlarda görüntülenemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eber Gölü'nde saz kedisi ve çakal son fotokapanlarda görüntülenemedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Eber Gölü\'nde saz kedisi ve çakal son fotokapanlarda görüntülenemedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eber Gölü\'nde saz kedisi ve çakal son fotokapanlarda görüntülenemedi
Haber Videosu

Afyonkarahisar'da Eber Gölü sazlığı ile Sarıcaova'daki yangın alanında yürütülen TÜBİTAK projesiyle yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor. 2025 ve 2026 görüntüleri önceki yıllarla karşılaştırılırken, 2017'de görülen saz kedisi ve çakal son çalışmalarda görüntülenemedi.

Afyonkarahisar'da, Eber Gölü'ndeki sazlık ile Sarıcaova'daki yangından etkilenen ormanlık alanlarda yürütülen çalışmalarla, yaban hayvanlarının bölgedeki varlığı ve yangının tür çeşitliliği üzerindeki etkileri araştırılıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'in danışmanlığında yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında, lisans öğrencileriyle yangın alanlarındaki yaban hayvanlarının hareketleri takip ediliyor, tür çeşitliliğine bakılıyor.

"Afyonkarahisar Yangın Alanlarında Dijital Ekoloji Yaklaşımıyla Yaban Hayatı Türleri ve Ekolojik İndekslerin Analizi" projesi kapsamında ekip, 2025 ve 2026'da elde ettiği görüntüleri önceki yıllara ait verilerle karşılaştırıyor.

Eber Gölü'nde 2017'den bu yana toplanan fotokapan görüntülerini inceleyen araştırmacılar, son çalışmalarda yangınlardan etkilenen sazlık alanlarda bazı yaban hayvanı türlerini görüntüleyemedi.

"Sazlık yangınlarından önce Eber Gölü'nde görülen yaban hayvanı türleri belliydi"

Prof. Dr. Erişmiş, AA muhabirine, yangın öncesindeki yaban hayatı verilerini güncel görüntülerle karşılaştırarak yangınların biyoçeşitlilik ve habitat üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmalarını dijital ekoloji analiziyle yürüttüklerini anlatan Erişmiş, fotokapanların yanı sıra uydu ve havadan çekilen görüntülerden yararlandıklarını dile getirdi.

Eber Gölü'ndeki sazlık yangınlarından önce bölgede çeşitli yaban hayvanlarını görüntülediklerine değinen Erişmiş, şunları kaydetti:

"Ön çalışmalarımız vardı. Sazlık yangınlarından önce Eber Gölü'nde görülen yaban hayvan türleri belliydi. Dijital ekoloji analiziyle tür çeşitliliğini fotokapanlar ve uydu görüntüleri üzerinden izleyip karşılaştırıyoruz. Projemiz devam ediyor. 2017'de rutin fotokapan çalışmalarımızda gördüğümüz saz kedisini görüntüleyemedik. Göl çevresinde çakal da vardı ancak son çalışmalarımızda rastlayamadık."

"Yangından etkilenen ormanlık alanlara yeni fotokapanlar kuruyoruz"

Erişmiş, Eber Gölü'nde bu yıl ve 2027'de yapacakları gözlemlerle yaban hayvanlarının bu alanları yeniden yaşam alanı olarak kullanıp kullanmadığını araştıracaklarını vurguladı.

Proje kapsamında İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyündeki 255 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangından etkilenen yaban hayatını gözlemlediklerini anlatan Erişmiş, "Öğrencilerimizle yangın bölgesine fotokapanlar yerleştirdik. Bu cihazlardan elde edeceğimiz görüntüleri 2017 ve sonraki yıllara ait verilerle karşılaştırarak yangının tür çeşitliliği üzerindeki etkilerini ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden İrem Demir de Sarıcaova'daki orman yangını öncesinde burada tavşan, tilki, domuz ve kızıl geyik gibi yabani hayvanların yaşadığını belirterek, "Bu hayvanlar önceki yıllarda fotokapanlarla görüntülenmiş. Yangından etkilenen ormanlık alanlara yeni fotokapanlar kuruyoruz. Buradan elde edeceğimiz verilerle mevcut yaban hayatını izleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA
TübitakGüncelÇakalAfyonYaşamEberSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi Yargıtay’dan kritik karar 8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:20
Şekip Mosturoğlu’ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
11:00
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:09
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
10:06
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:47:07. #7.13#
SON DAKİKA: Eber Gölü'nde saz kedisi ve çakal son fotokapanlarda görüntülenemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei