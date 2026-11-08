Ebu Şehade, 'yabancı ajan' iddiasıyla 5 gün gözaltında tutuldu, serbest kaldı - Son Dakika
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Ebu Şehade, 'yabancı ajan' iddiasıyla 5 gün gözaltında tutuldu, serbest kaldı

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Filistinli gazeteci Abed Ebu Şehade, İsrail güçlerinin 'yabancı ajanla temas' iddiasıyla 5 gün sürdürdüğü gözaltının ardından bugün serbest kaldı. Ebu Şehade, kendisine yönelik saldırının aktivistlere ve gazetecilere yönelik siyasi baskının parçası olduğunu savundu.

İsrail güçlerince "yabancı bir ajanla temasa geçtiği" iddiasıyla 5 gün gözaltında tutulduktan sonra bugün serbest bırakılan Filistinli gazeteci Abed Ebu Şehade, "Bana yönelik saldırı bağlamından kopuk değil. Bu saldırı, aktivistlere, gazetecilere, yani aşırı sağ ana akıma uymayan herkese yönelik siyasi baskının bir parçası." dedi.

İsrail polisi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) gözaltı süresinin uzatılmasını talep etmemesi üzerine serbest bırakılan Ebu Şehade, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, gözaltına alınmasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını vurguladı.

İsrail'deki seçimler öncesinde Katar'da, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Balad Partisi'nin kurucusu ve eski milletvekili Azmi Bişara ile röportaj yapmasının ardından "yabancı bir ajanla irtibat kurduğu" iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin Ebu Şehade, şu ifadeleri kullandı:

"Bana yönelik saldırı bağlamından kopuk değil. Bu saldırı, aktivistlere, gazetecilere, yani aşırı sağ ana akıma uymayan herkese yönelik siyasi baskının bir parçası. Bununla mücadele etmek için dayanışma göstermeliyiz. İster yerel olsun, ister uluslararası."

Ebu Şehade, İsrail'de söz konusu baskılara maruz kalanların adalet için mücadele eden, daha iyi bir gelecek isteyen ve herkesin kendine yer bulabildiği, eşit yaşayabildiği bir siyasi sistem hayali kuran insanlar olduğunu belirtti.

İsrail'de savaş ve ölüm söyleminin bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizen Ebu Şehade, "Uzlaşmadan söz etmeye başlamalıyız. Bu yaşananlarda daha iyi bir şey nasıl inşa edebileceğimizi konuşmalıyız." ifadelerini de kullandı.

İsrail'de genel seçimlerden birkaç gün önce Katar'da Balad Partisinin kurucusu ve eski milletvekili Azmi Bişara ile röportaj yapan Abed Ebu Şehade, evine düzenlenen baskının ardından İsrail polisi ve Şin-Bet tarafından "yabancı bir ajanla temas kurduğu" iddiasıyla 5 gün önce gözaltına alınmıştı.

İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen İsrail Meclisi seçimlerinde Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Başta Netanyahu'nun partisi Likud olmak üzere diğer aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüştü.

Katar ise İsrail'de yapılan seçimlere müdahale ettiği veya seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla herhangi bir faaliyete finansman sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

İsrail Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg de seçimlere dış müdahale olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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