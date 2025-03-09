Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

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İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’e ''cadılık ve büyücülük'' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.03.2025 20:05
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Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği öne sürülen Hale Nur Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra yaşamını yitirmişti.

'CADILIK' EĞİTİMCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ece Gürel'in "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Özen, bugün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece Gürel\'e \'cadılık\' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

İstanbul, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Johny Guitar:
    inançsızlıktan hep bunlar 79 18 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ulan oğlum nolmuş cadilik eğitimi vermişte ulan nereye götürmeye çalişiyorsunuz ülkeyi 41 16 Yanıtla
  • Kemal:
    Bu kursa bende katılabilir miyim? acilen cadı olmak istiyorum. 21 23 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Abi ne cadısı ne büyüsı ?bu ne,ortaçağ Avrupası mı burası? Neye göre bir tutuklama bu?Emniyet ve adalet bu kadar mı işsiz .. 24 17 Yanıtla
  • Kadir Ekici:
    Bunlar nasıl bir hayat yaşıyor neyle geçiriyorlar da cadılik bilmem ne uğraşıyorlar biz dinlenecek zaman bulamıyoruz ,nasıl bir iştir geceli gündüzlü çalışıyorum ne bir hobimiz var ne gezme ne bir şey bunlar hangi boyuttalar 27 8 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    serbest kalmasina ülke olarak şaşırmadık 5 28 Yanıtla
  • Tuncay Yilmaz:
    Memlekette herkesi kolay bir şekilde ya gözaltına alıyorlar ya sorusturma açıyorlar yada sulh ceza hâkimliğine çıkarıyorlar.Çok faklı basit suç istinatları çıktı. 17 4 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    John guitar karinuiskim 14 7 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    işlediği suçun kanun karşısında yeri yok ne ceza alabilir ki ancak ancak işlediği suçun kanunda yer alan yakın suc kapsamında yargilanir 13 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Yurtdışına çıkış yasağı da koydunuz mu ? ???? 12 2 Yanıtla
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