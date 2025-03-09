Ece Gürel\'e \'cadılık\' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

Kadir Ekici:

Bunlar nasıl bir hayat yaşıyor neyle geçiriyorlar da cadılik bilmem ne uğraşıyorlar biz dinlenecek zaman bulamıyoruz ,nasıl bir iştir geceli gündüzlü çalışıyorum ne bir hobimiz var ne gezme ne bir şey bunlar hangi boyuttalar