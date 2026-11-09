Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında öğrenci, veli, kamu personeli ve mahalle sakinlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında öğrenci, veli, kamu personeli ve mahalle sakinlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü ekipleri, Şehit Adnan Tunca Özel Eğitim ve Anaokulu velileriyle bir araya gelerek kadına yönelik şiddetle mücadele ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmet modelleri hakkında bilgi verdi.

Yıldırım ve Sabuni mahallelerinde düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde de mahalle sakinlerine kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetler anlatıldı.

Dr. Sadık Ahmet Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik eğitimde ise şiddetin türleri, başvuru mekanizmaları, güvenli iletişim ve Bakanlığın hizmet modelleri ele alındı.

Ekipler ayrıca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü personeline 6284 sayılı Kanun ve şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA
EdirneGüncelKamuSon Dakika

İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
11:37
Buse Terim’e babası üzerinden yüklendiler Cevabı çok sert oldu
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:41:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android