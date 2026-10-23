Edirne'de sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu, sıcaklık 16 derece ölçüldü - Son Dakika
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Edirne'de sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu, sıcaklık 16 derece ölçüldü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı Edirne'de gök gürültülü sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar saçaklara sığınırken sıcaklık 16 derece ölçüldü, sağanağın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Edirne'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı kentte, sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yer yer şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişlerine, bina saçaklarının altına ve kapalı alanlara sığındı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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