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Edirne'den kısa kısa

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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünün lider ortaklığını üstlendiği ReStArt Projesi tanıtıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünün lider ortaklığını üstlendiği ReStArt Projesi tanıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü'nde "Climate Change Adaptation Measures for Resilient Green Cities in BSB" başlıklı uluslararası konferansın düzenlendiği belirtildi.

Konferansta Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünün lider ortaklığını üstlendiği ReStArt Projesi'nin tanıtıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında yürütülen Green Urban Resilience Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen konferans Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan ve Yunanistan'dan proje ortaklarını, akademisyenleri, kamu kurumlarının temsilcilerini ve farklı projelerden uzmanları bir araya getirdi.

Konferansa davetli konuşmacı olarak katılan İl Müdürlüğümüz personeli ve ReStArt Projesi Koordinatörü Ziraat Mühendisi Burak Çakmak, İngilizce gerçekleştirdiği sunumunda projenin hedeflerini, uluslararası iş birliği yapısını ve beş Akdeniz ülkesinde hayata geçirilmesi planlanan pilot uygulamaları katılımcılarla paylaştı."

Interreg NEXT MED Programı kapsamında desteklenmek üzere seçilen ReStArt Projesi'nin mevcut kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılmasını, iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesini ve akıllı bina yönetim sistemleriyle doğa temelli çözümlerin birlikte uygulanmasını hedeflediği belirtildi.

Edirneliler koruyucu ailelik hakkında bilgilendirildi

Edirneliler koruyucu ailelik hakkında bilgilendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koruyucu Aile Birimi çocukların aile odaklı bakım modellerinden yararlanmasını yaygınlaştırmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak yönündeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezinde koruyucu aile bilgilendirme ve tanıtım standı açıldı.

Huzurevi sakinlerine "Saygı ve Sevgi" programı

Uzunköprü ilçesinde huzurevi sakinlerine yönelik "Saygı ve Sevgi" programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılara yönelik Halk Eğitimi Merkezi eğitmenlerince program düzenlendi.

Programda yaşlılara duyulan sevgi, saygı ve vefanın önemi vurgulandı.

Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mesut Kaya, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli ebe Neval Kaya ve gönüllü olarak Fatih Alan programa katıldı.

Gaziler öğrencilerle buluştu

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları kapsamında Kıbrıs Gazileri Hasan Savran ve Koray Coşkun öğrencilerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi kapsamında Keşan Ahmet Yenice Ortaokulunda öğrencilere yönelik program gerçekleştirildi.

Programda Kıbrıs Gazileri Hasan Savran ve Koray Coşkun vatan uğruna verilen mücadele ve kahramanlık hikayelerini paylaştı.

Kaynak: AA
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