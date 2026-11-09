Edirne İl Özel İdaresi haftalık toplantısında projeleri ve hizmetleri değerlendirdi

Edirne İl Özel İdaresi haftalık toplantısında projeleri ve hizmetleri değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne İl Özel İdaresi, Vali Yardımcısı ve Genel Sekreter Eyyüp Batuhan Ciğerci başkanlığında haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda devam eden projeler, planlanan hizmetler ve birim faaliyetleri ele alındı.
Edirne İl Özel İdaresi, haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenledi.
İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci başkanlığında düzenlenen toplantıya genel sekreter yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.
Toplantıda, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan hizmetler değerlendirildi.
Birimlerin faaliyetleri ve çalışma programları ele alındı.
Kaynak: AA
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