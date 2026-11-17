Edirne'de mera ıslah çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla muhtarların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte İl Müdürü İslam Köse başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda, il genelinde yürütülen mera ıslah ve amenajman çalışmaları ele alındı.

Meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Uzunköprü'de şeker pancarı hasadına katıldılar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şeker pancarı üreticisi Ercüment Yıldırım'ın hasat çalışmaları yerinde incelendi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen ile teknik personel, Karapınar köyünde üretim yapan Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyarette üretim süreci ve hasat çalışmaları hakkında bilgi alındı.

İncelemelerin ardından Kaymakam Köken ve İl Müdürü Köse, üreticiyle birlikte şeker pancarı hasadı yaptı.

Edirne'de Sosyologlar Günü kutlandı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, kurumda görev yapan sosyologlarla bir araya geldi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tohumcu, Sosyologlar Günü dolayısıyla kurum bünyesinde görev yapan sosyologlarla buluştu.

Tohumcu, sosyologların gününü kutladı.