Edirne Meriç'te 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Edirne Meriç'te 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Meriç'te jandarmanın takibe aldığı araçta yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.
Ekiplerce durdurulan araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Araçtaki M.Y. ve C.İ, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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