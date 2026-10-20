Edirne Mevlevihanesi 101 yıl sonra yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor

Osmanlı döneminde Edirne ve Balkanlar'da yaklaşık 500 yıl hizmet veren ve ihya çalışmaları tamamlanan tarihi Edirne Mevlevihanesi'nin 23 Ekim'de törenle açılması planlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla 2024 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında tarihi kaynaklar ve eski fotoğraflar incelendi.

Yapının aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen temel kazılarında ortaya çıkarılan izler doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfınca yürütülen proje kapsamında yapının inşası ile çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Mevlevihanede sohbet ve irfan odaları, idare odası, atölyeler ve kütüphane oluşturuldu.

Çalışma alanlarına tasavvuf ve kültür dünyasının önemli isimlerinden Ahmed Neşati Dede, Ahmet Badi Efendi, Ali Eşref Dede, Enis Recep Dede ve Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in adları verildi.

Mevlevihanenin 101 yıl sonra 23 Ekim Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.

Vali son çalışmaları inceledi

Vali Yunus Sezer, ihya çalışmaları tamamlanan tarihi Edirne Mevlevihanesi'nde açılış öncesi son hazırlıkları inceledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi alan Sezer, aslına uygun şekilde ihya edilen mevlevihanenin sema gösterileri ve kültürel etkinliklerle ecdadın manevi mirasını yaşatacağını, kadim Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginliğine değer katacağını belirterek, "Bu kıymetli eserin yeniden ihyasına verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne Mevlevihanesi hakkında

Tarihi kaynaklara göre, 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethaneden cami minaresinin gölgesinin ulaştığı alandaki evlere her gün ekmek, perşembe günleri ise pilav ve zerde ikram ediliyordu.

Konya ve Afyonkarahisar mevlevihaneleri kadar önemli kabul edilen Edirne Mevlevihanesi'nin ilk postnişinin, Mevlana'nın torunu Celalettin Çelebi olduğu belirtiliyor.

Kayıtlarda, 1752'de meydana gelen depremde zarar gören mevlevihanenin 1753'te onarıldığı, 1909'da ise yine tamir edildiği bilgisi yer alıyor.

Edirne Mevlevihanesi, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak kullanıldı. Yapı, daha sonra Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Muradiye Camisi'nin haziresinde, mevlevihanenin şeyhlerinden Celalettin Çelebi, Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları bulunuyor.