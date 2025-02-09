Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Bölgede son olarak saat 22.05'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem bu sefer Türkiye'den de hissedildi. İzmir ve Aydın'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde 22.16'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem bir kez daha yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Santorini ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında 1 Şubat'tan bu yana en büyüğü 5.1 olmak üzere 800'den fazla deprem meydana geldi. Sismik aktivitenin volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı ifade edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis dün Santorini'ye yaptığı ziyarette acil durum hazırlık tesislerinde incelemelerde bulunurken, adanın güney bölgesinde acil tahliye rotası oluşturulması amacıyla 3 milyon euro tutarında finansman paketi açıklamıştı. Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.
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