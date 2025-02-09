Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

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Deprem fırtınasının devam ettiği Ege Denizi bir kez daha sallandı. Ege Denizi'nde saat 22.05'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntıdan 11 dakika sonra 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

09.02.2025 22:17  Güncelleme: 22:29
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Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Bölgede son olarak saat 22.05'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

SARSINTI TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem bu sefer Türkiye'den de hissedildi. İzmir ve Aydın'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

11 DAKİKA SONRA BİR KEZ DAHA SALLANDI

Bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde 22.16'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem bir kez daha yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

Santorini ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında 1 Şubat'tan bu yana en büyüğü 5.1 olmak üzere 800'den fazla deprem meydana geldi. Sismik aktivitenin volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı ifade edildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis dün Santorini'ye yaptığı ziyarette acil durum hazırlık tesislerinde incelemelerde bulunurken, adanın güney bölgesinde acil tahliye rotası oluşturulması amacıyla 3 milyon euro tutarında finansman paketi açıklamıştı. Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Ege Denizi\'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ömer Akçay:
    ülkece huzurumuz kaçtı iyice spordan ekonomi birde depremler..Allah hayırlısını versin 78 4 Yanıtla
  • Berzan demirtas:
    kıyamet yaklaştıkça depremler artar 68 7 Yanıtla
  • Adsız İphone:
    Allah beterinden korusun 67 2 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Allah Türk insanına mesaj veriyor. Hükümeti değiştirin diyor. Bu depremler hayra alamet değil. İnanmayan dinden çıkar. 26 32 Yanıtla
  • Yusuf:
    Bu depremler neyin habercisi acaba 34 2 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    Giderek büyüyor Allah korusun 34 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    geçmiş olsun tekrarı yasanmasin 27 0 Yanıtla
  • Kadriye Balcı:
    gecmiş olsun 13 0 Yanıtla
  • XXXX:
    DİNDEN İMANDAN UZAKLASIRSAK. DAHA KÖTÜLERİ OLUR. SİMDİ DİYECEKSİN NE ALAKA. COK ALAKALI. 7 1 Yanıtla
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